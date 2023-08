A kiállítás kurátorai, Bánki Ákos képzőművész és Schneller János művészettörténész egy olyan bőséges válogatást állított össze, amelyben sokféle látásmód megfér egymás mellett: groteszk, absztrakt, figuratív, nonfiguratív, minimalista, naiv, fotografikus és geometrikus, formabontó és hagyományőrző.

Részlet a Resident Art Fair 2023 anyagából (Fotó: Asszonyi Eszter / Resident Art Galéria)

Válogatásuk alapja a felfedezés és a minőséghez való ragaszkodás, amelynek során nem csak az újszerű látásmódokat értékelték, hanem a hagyományok jó értelemben vett folytatóit is, akik a tanultat megtartva lépnek tovább saját vizuális világuk építésekor.

A kiállítók mindnyájan professzionális művészek, akik reflektálnak az aktuális festészeti, vizuális, vagy éppen társadalmi kérdésekre, valamint a hazai kortárs művészeti élet aktív alakítói és kiállítói. A feltörekvő és fiatal művészek mellett olyan alkotók is bekerültek a válogatásba, akik időközben a művészeti színtér sikeres, befutott művészeivé váltak.

Más kiállítók épp most kapnak először lehetőséget, hogy kipróbálják magukat a művészeti piacon.

A válogatással a kurátorok szeretnék megszólítani a kortárs művészeti színtéren kívül elhelyezkedő, de a legújabb tendenciák iránt érdeklődőket, akik számára nem mindegy, hogy milyen képekkel élnek együtt, de nehezen igazodnak el az óriási „vizuális zajban”.

Szeretnének támpontokat és fogódzókat adni azok számára, akik most lépnek be a kortárs művészet sokszínű világába.

Az elmúlt öt évben tizenkét vásárt szervezett már a Resident Art Galéria, ahol több száz művész több ezer alkotása kapott lehetőséget a bemutatkozásra, valamint több ezer művészetkedvelő tekintette meg ezeket a vásárokat és a hozzájuk kapcsolódó katalógusokat. A szervezők büszkék rá, hogy sokan náluk vásárolták meg első képzőművészeti alkotásukat, majd léptek be a kortárs művészet rajongóinak táborába, és arra is, hogy sok képzőművész náluk adott el először művet, majd lépett be a kortárs galériák világába.

Borítókép: Resident Art Fair (Fotó: Asszonyi Eszter)