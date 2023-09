A lap munkatársai a plébánián beszélgettek a templom plébánosával, Kertész Péter esperessel, pápai káplánnal, kanonokkal, illetve Sztancsikné Losonci Tímeával, a színpad vezetőjével és annak néhány tagjával.

Idén húszéves a csepeli Sekrestye Színpad. Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

Péter atya külön is kiemelte a színpad tagjainak áldozatos munkáját, hiszen gyakran éjszakába nyúlóan próbálnak. Előadásaik az egész egyházközség dicséretére válnak, és mivel más helyszíneken is fellépnek, egyre több helyre hívják őket. A Sekrestye Színpad rendszeresen szervez előadásokat hittanosoknak, gyermekeknek például mindenszentekkor, tudatosan szembemenve a halloweendivattal, vagy épp a magyar szentek liturgikus emléknapján – mutatja be a mindennapi munkát a cikk.

A Sekrestye Színpad húsz évvel ezelőtti megalakulásáról a társulat vezetője, Sztancsikné Losonci Tímea mesélt a lapnak. Megtudták tőle, hogy a színpad megalapításának ötlete az akkori ifjúsági közösségtől származott, akik gyakran jártak el együtt színházba, és a közösen átélt élmények hatására fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy maguk is létrehozzanak egy színjátszó csoportot. A csoport tagjai elmondták: meglátásuk szerint az a legfontosabb a színpad munkájával kapcsolatban, hogy ennek a közösségnek vannak közös céljai, folyamatosan születnek az újabb és újabb ötletek.

Borítókép: A Sekrestye Színpad tagjai (Fotó: Merényi Zita)