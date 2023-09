Szatyorban, véres párnák között került vissza Van Gogh festménye a jogos tulajdonosához + videó

Ismét biztos kezekbe került, ráadásul sértetlenül Vincent van Gogh Tavaszi kert című festménye, amelyet egy holland múzeumból loptak el még 2020 márciusában.

A 139 éves festményt egy véres párnával bélelt szatyorban vitte el egy férfi Arthur Brand műkincsnyomozó otthonához, és abban egyeztek meg, hogy a férfi megőrizheti az aninomitását – írja a BBC. A párna akkor lett véres, amikor a rejtélyes férfi visszaszerezte a festményt, állítólag az akcióban megsebesítette az ujját. A nyomozó elmondta azt is, hogy a megtalálónak nincs köze a rabláshoz.

A festményen egyébként kisebb karcolások keletkeztek időközben, de ezek mindegyike restaurálható.

A képet még 2020 márciusában lopták el a lareni múzeumból, ahol a tolvaj nemes egyszerűséggel kalapáccsal törte be az üvegajtókat. A férfit egy évvel később el is kapták, és egy DNS-tesztnek köszönhetően kiderült az is, hogy egy hónappal a Van Gogh-fiaskó után Leerdamból is lopott egy Frans Hals-festményt. Az elkövetőt nyolc év börtönre ítélték, viszont a Van Gogh-képet addigra már továbbadta, a rendőrség információi szerint egy bűnszervezetnek.

Miután visszaszolgáltatták, a kép visszakerült a groningeni Van Gogh-múzeumba, eredetileg ugyanis itt tartják a művet. Egyelőre restaurálásra vár, majd újra kiállítják. Az intézmény igazgatója azt mondta, az eset annyira traumatizálta, hogy többé nem nem adja kölcsön a festményt más múzeumoknak.