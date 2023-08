Britney Spears bugyijától elefántagyarig minden kapható a magyar online piacon

Talán hihetetlenül hangzik, de akinek van elfekvőben csaknem 82 millió forintja, az rögtön megvásárolhat egy tizennégy darabból álló, összesen 34,5 kilogrammot nyomó antik elefántagyar gyűjteményt az egyik hazai online piactéren. Az irányár potom 81 millió 282 ezer forint, ennyiért rögtön elviheti a kollekciót egy gazdag vevő. Lehet alkudni is, de azt nem lehet tudni, hogy a gyűjtemény tulajdonosa mennyiért lenne hajlandó megválni az 1800-as évekből származó elefántagyaroktól. Azt viszont az illető állítja, hogy a gyűjtemény teljesen legális, minden szükséges kereskedelmi célú felhasználásra vonatkozó bizonyítvánnyal, korabeli tanúsítvánnyal rendelkezik. Az augusztus második felében lejáró aukciót jelenleg is több mint egy tucat megfigyelő kíséri figyelemmel, így a gyűjtemény akár gazdát is cserélhet.

Ezt a bugyit vajon tényleg Britney Spears viselte egykoron? Fotó: Vatera.hu

Aki azt gondolja, hogy az elefántagyar kollekciónál nincs meghökkentőbb ajánlat, az téved, valaki egyenesen Britney Spears bugyiját kínálja megvételre, a kikiáltási ár 178 millió forint. Nincs nyoma annak, hogy a hirdető viccnek szánja az ajánlatot, sőt, egy érdekes történettel igyekszik bizonyítani, hogy a fehérneműt egykoron valóban az amerikai szupersztár viselte. E szerint, amikor Britney 2011. szeptember végén Budapesten koncertezett, a bugyi jelenlegi tulajdonosa felkereste őt a szállodában, és becserkészte, majd meghódította a világhírű énekest. A fehérneműt pedig a jól sikerült éjszaka után megtartotta, legalábbis az eladó ezt állítja.

Sokat gondolkoztam az eladáson, mert ez az egyetlen emlékem Britney-ről, sajnos soha nem találkoztam vele ezután

– tette hozzá.

Aki másra vágyik, a teljesség igénye nélkül vehet ritka, 2007-es papír kétszázast alig 430 ezer forintért. A tulajdonosa a siker érdekében mindent bedob, úgy hirdeti a portékát, hogy az az 1997 utáni modern forgalmi forint bankjegyek „Szent Grál"-ja. Akinek pedig több, jobban mondva sokkal több pénze van, megvásárolhatja a Napraforgók című, Görlitz jelzéssel ellátott festményt is 500 millió forintért. Feltüntetik a hirdetésben, hogy P. C. Görlitz Vincent van Gogh egyik tanítványa volt.

Van, aki egyértelműen viccet csinál az online piactérből. Fent van ugyanis egy nagyon érdekes hirdetés, amit egy nagyon vicces kedvében levő személy adhatott fel.

Az aukció – némi magyartalansággal – „Ez egy tesz Guldenburgok Öröksége” elnevezéssel fut. Ez idáig még nem lenne különösebben érdekes az ajánlat, az azonban már annál inkább sokkoló, hogy az eladó 100 millió forintot kér cserébe. De mielőtt bárki kicsengetné a sorozatért a mesés vagyont, a hirdető kijelenti, hogy „ez egy Teszt termék, nem lehet megvenni, de a százmilliót azért elfogadom.”

Szintén a vicc kategóriába tartoznak egy másik hirdető ajánlatai, az illető két – nem antik – könyvet árul, darabonként 123 456 789 forintért.

Borítókép: Ezt az antik elefántagyar gyűjteményt több mint 81 millió forintért kínálják (Fotó: Vatera.hu)