Elképesztően drágán vették meg egy kötelező olvasmány első kiadását

A licit végösszege igen meglepő, még annak ellenére is, hogy azt a védőtokot is hozzá adták a jó állapotú könyvhöz, amelyben anno postázták – írja a Mandiner. A 700 ezer forintos vételár azért is szokatlan, mert Molnár Ferenc legsikeresebb könyve több ezres példányszámban jelent meg 1907-ben a Franklin Társulatnál, és számítani lehetett a sikerre, hiszen a regény első közlése a Tanulók Lapjában sikert aratott az ifjúság körében.

A Pál utcai fiúk első kiadása, amelyhez az eredeti csomagolást is mellékelték. Fotó: Vatera

A Pál utcai fiúk egy-egy jobb állapotú első kiadásáért már adtak százezer forint feletti összeget, de ennek hétszeresét még soha. A Mandiner által megkérdezett könyvszakértő szerint A Pál utcai fiúk első kiadása ma sem számít különleges ritkaságnak,

a piaci értéke reálisan 50 ezer forint körül mozog, de egy gyűjtőnek persze többet ér.

Fotó: Vatera

A szakértő szerint nem történt más, mint hogy valószínűleg a Vaterán összecsapott két-három jómódú gyűjtő, s ennek az eredménye a 700 ezres végösszeg. Akkor, ha Molnár Ferenc aláírása vagy dedikációja szerepelt volna a könyvben, máris reális lett volna a hétszázezres vételár.

Azonban nem egyedi esetről van szó – írja a portál. Volt olyan könyvárverés itthon, ahol egy 80 ezer forintra taksált könyv végül 3 millió feletti áron kelt el, mert két tehetős gyűjtő is hazavitte volna.

