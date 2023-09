Még nem késő elindulni, érdekes programok vannak a Hild-villában

A magyarországi klasszicista művészet kiemelkedő egyéniségei közé tartozó Hild József (1789–1867) építész és építőmester számos bérházat, középületet, templomot épített Budapesten és vidéken. 55 éves korában, 1844-ben tervezete meg és építette fel saját használatra a Hild-villát, amelyet akkoriban nyaralóként tartottak számon. A műemléki védelem alatt álló budai villa és a mellette lévő Svájci-lak Kokas László építész, belsőépítész vezetőtervező és a Kokas Műterem tervei alapján újult meg. A klasszicista stílus sajátosságait figyelembe véve, korszerű technológiával valósították meg az épület részleges bővítését, külső-belső felújítását és belsőépítészeti kialakítását. A 2016-ban felújított és kibővített műemlék-épületetekben az MMA MMKI működik.

Hild-villa (Fotó: Welovebudapest.hu/Hirling Bálint)

PROGRAMOK

Utazás a reformkorba – A Hild-villa épületének kalandos felderítése (10–14 óra között)

A Kutatók éjszakája programsorozatból is ismert interaktív játékon keresztül a résztvevők felfedezhetik a reformkori Hild-villa épületének múltját és jelenét, és az időutazás során Hild József életének különös titkaira is fény derül. Az egyes állomásokon végig haladva megismerik egy reformkori nyaraló viszontagságos sorsát, miközben értékes információkkal is bővíthetik tudásukat arról a történelmi korszakról, amelyben a villa is megépült.

Hild-villa házvezetés egy építész szemével (11–12 óra között)

A résztvevők Wesselényi- Garay Andor építészteoretikus, az MMA MMKI tudományos főmunkatársa vezetésével 11–12 óra között besétálják a kertet és a kőtárat, valamint körbejárják a villaépületet és a Svájci-lakot. A villa belső tereiben megismerhetik a ház jelenlegi részeit, a megóvott régi épület helyiségeit, ahol egy helyi Hild-kiállítást is megtekintenek.

