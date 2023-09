Turi Attila építész lehet az MMA új elnöke

Bár számos név szóba került a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöki posztja kapcsán, az Index információi szerint végül csak egy jelölt maradt a esetleges hat feltételezett esélyes közül. Ennek az az oka, hogy voltak, akik elvállalták, aztán visszaléptek, és akadtak olyanok is, akik eleve visszautasították a felkérést. A portál elsőként Kucsera Tamást, az MMA korábbi főtitkárát kereste meg, aki elmondta: nyáron, amikor az ajánlásokat és a jelöléseket kellett leadni, őt is jelölte az elnöki és az alelnöki posztra a közgyűlés, amit akkor el is fogadott.

− De amikor megtudtam, hogy Turi Attilát és Kiss Jánost is jelölték az elnöki posztra – akiket egyébként én is ajánlottam –, eldöntöttem, a két urat megerősítve a jelöléstől visszalépek. Lemondtam a javukra, mert úgy gondolom, hogy a megkezdett munkát ők ketten vigyék tovább. Tagként és egykori főtitkárként is ismerem a szervezetet, és szívesen segítem a munkájukat. Bár ehhez pozíció sem kell, mert köztestületi tagként ez feladatom és kötelességem− fogalmazott Kucsera Tamás.

A korábbi információkkal szemben a hírportál azt írja, hogy Rátóti Zoltán színész-rendező, illetve Orosz István grafikusművész, animációsfilm-rendező, író sem indul az elnöki posztért. Tóth Péter zeneszerző neve is felvetődött, aki bár elfogadta a köztestület jelölését, ám amikor beadta a Zeneakadémia rektori posztjára a pályázatát, az MMA jelölését visszamondta.

Az Index megkereste Turi Attilát is, de ő csak annyit nyilatkozott, hogy a válasszal megvárja a jelölőbizottság döntését.

Borítókép: A Kossuth-díjjal kitüntetett Turi Attila Ybl Miklós-díjas magyar építész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja (Fotó: MTI/Cseke Csilla)