Torokéneklés és táncházkoncert a Fonóban

Fontos és meghatározó zenekara lett a hazai zenei színtérnek tíz év alatt a JaMese. A változatlan felállásban zenélő és alkotó négytagú zenekarnak négy nagylemeze jelent meg, a legfrissebb Odaát idebent címmel idén februárban. Zenéjüknek állandó, fontos eleme a népdal, a kortárs vers és a többszólamú looptémák kísérve groove-os, dallamos szólamokkal. 10 éves Csak a Napba produkciójukkal október 12-én állnak színpadra a Fonóban.

A JaMese együttes zenéjének állandó, fontos eleme a népdal, a kortárs vers (Forrás: Fonó Budai Zeneház/Kis Kata Linda)

A ház egyik legismertebb, moldvai táncházát muzsikálja kéthetente a Berka együttes, akik idén ünneplik 15. születésnapjukat. „Hálásak vagyunk Istennek, hogy most, ennyi idő után is megvannak a közös célok, tervek, tele vagyunk alkotói vággyal és továbbra is nagy örömet okoz a muzsikálás.

Az idén 15 éves Berka koncertje után táncház is lesz (Forrás: Fonó Budai Zeneház/Preisler Zsolt)

Októberben koncert formájában megidézzük az elmúlt másfél évtized számunkra legkedvesebb alkotásait, melyhez a zenekar korábbi muzsikusai is csatlakozni fognak. A koncert után természetesen táncházat is muzsikálunk! Várunk mindenkit sok szeretettel!” – ígéri a zenekar a jubileumi koncertjéről és táncházáról, amelynek október 13-án ad otthont a Fonó.

Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncertje nélkül nem telik el évad a Fonóban.

A világ legjobb szájharmonikása és bandája mindig megújulva, mégis ismerősen, a tőlük megszokott zenei minőséggel érkeznek.

Vannak visszatérően kihagyhatatlan koncertek – általában ezek az esték is azok. Legközelebb október 20-án a Fonóban.

Dresch Mhály ezúttal nem saját zenekarával érkezik, hanem vendégként. Október 26-án debütál a Fonóban a Baló Sámuel trió. A fiatal zongorista élete egyik korai jazz-élményeként a Dresch Quartet koncertjét emlegeti. Azóta hosszú út vezetett odáig, hogy etnojazz Kossuth-díjas kollégájával, Dresch Mihállyal együtt léphessen fel. Zenei együttgondolkodásukat tapasztalhatjuk majd meg a Fonóban október 26-án.

Tímár Sára és zenekara megzenésített verseket, népdalokat, saját szerzeményeket ad elő (Forrás: Fonó Budai Zeneház)

Tavasszal jelent meg Tímár Sára és zenekara ötödik lemeze, az Ének a határtalanról. Weöres Sándor költeményét választották címként, amely jelzi, hogy komoly témák kerülnek terítékre. Olyan népdalok és Weöres, illetve Kányádi megzenésített versek hangzanak el, amelyeknek központi gondolata az örökkévalóság, a harmóniakeresés, a halál utáni élet, a tudatosodás, vagy az örök érvényű szerelem.

Tímár Sára és Szabó Dániel ezúttal dalszerzőként is megmutatkozik, közösen készítették a versmegzenésítéseket és a népzenei feldolgozásokat.

A koncert október 27-én lesz a Fonóban.

Lenyűgöző mérföldkövet ünnepel a harminc éve alakult legendás tuvai torokénekes és világzenei együttes, a Huun Huur Tu zenekar. Az elmúlt három évtized alatt a torokéneklés és a világzene első számú előadójaként váltak ismertté, és világszerte elkápráztatták a közönséget egyedi és magával ragadó hangzásukkal.

Idén harmincéves a legendás tuvai együttes, a Huun Huur Tu (Forrás: Fonó Budai Zeneház)

Lélegzetelállító zenéjük egy másik világba repít, az ősi ritmusokat modern érzékenységgel ötvözve. Harmincadik évfordulójukat október 28-án ünneplik a Fonóban.

Az esemény másnapján különleges torokéneklés workshopot tart az együttes angol nyelven, amelyre még nyitott a jelentkezés.

A workshopról részleteket a Fonó weboldalán lehet találni.