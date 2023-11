Harapj bele Szicíliába! + exkluzív videó

A pultban egymás hegyén-hátán sorakoznak a mennyei speciális szicíliai fogások. Van itt többek között arancini, mozzarella in carrozza, cannolo, briós reszelt narancshéjjal megfűszerezve, padlizsánból készült caponata és parmigiana di melanzane. Természetesen különleges recept nyomán született kovászos pizzák, focacciák és kenyerek is előbújnak a sütőből, de az étteremben helyet kapó delikáteszben „feltankolhatunk olaszból”, mivel vihetünk haza itáliai borokat, panettonét, olívaolajat és száraztésztákat. A fogásokról Nunzio La-Monica mesélt lapunknak, aki annyira szereti országunkat, hogy még magyarul is megtanult.

A videót készítette: L. Szabó Fruzsina

Borítókép: Szicília ízének legjava (Borítókép: PKSG Italiana & Ciuri Ciuri Bistro)