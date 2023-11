Wotan haragja

A bevezető darab, a Rajna kincse után a Wotan gyermekeinek sorsa bonyolítja tovább az őskezdet konfliktusáradatát. Ugyanakkor azt is érdemes megemlíteni, hogy az opera önmagában is megálló, kerek történet. Nem véletlen, hogy sokszor a tetralógia többi része nélkül tűzik műsora. Ha valakinek nincs módja vagy kedve négy estét Wagnerrel tölteni, jó választás, ha csak A walkürre vált jegyet.

Sigmund (Kovácsházi István) és Sieglinde (Sümegi Eszter). Forrás: Operaház



A darabból is kiderülnek az előzmények: Alberich, a nibelung megszerzi a Rajna kincsét, melyből kikovácsoltatja a hatalom gyűrűjét. Wotan azonban elveszi tőle, hogy azzal fizesse ki adósságát. A gyűrűt így Fafner birtokolja, de nem mondott még le róla Alberich sem. Ha sikerül visszaszereznie, az istenek ellen fordítja erejét. A nibelungok elleni harcra készülve bízza meg lányait, a walküröket, hogy az elesett harcosok legjobbjait hozzák a Walhallába. Ők lesznek majd az isteni rend védelmezői, ha szükség lesz rá. Viszont Wotan azt is tudja, hogy a gyűrű erejével szemben nem lesz elég az istenek hatalma. Olyan hős tudja majd csak megfékezni a végzetes erőket, aki az isteneknél is hatalmasabb. Azaz olyan hős, akit nem az istenek teremtenek, sőt az istenek akarata ellenére válik hőssé. Wotan trükkös megoldásokat alkalmaz, megteremti a Wälse nemzetséget, s próbálja úgy támogatni a hősies Siegmundot, hogy ne tűnjön támogatásnak, ám beletája, hogy ez az út nem oda vezet, ahova el szeretne jutni. Ráadásul Siegmund és ikertestvére, Sieglinde szerelembe esik, a fiú elrabolja a lányt férjétől, ami miatt számolnia kell a házasság védistene, Fricka haragjával. No, és most jön a konfliktus: Wotan legkedvesebb lányának elmeséli a tragikus helyzetet, majd elküldi Brünnhildét, hogy – mint más hősökét – hozza a Walhallába a bosszúálló férj által legyőzendő Siegmund lelkét. Brünnhilde azonban nem engedelmeskedik, megpróbálja győzelemhez segíteni Siegmundot Wotan eredeti szándékához hűen, így maga a főisten lép közbe, hogy elveszejtse a hőst. Brünnhilde menekülni kényszerül haragvó apja elől, még inkább azért, hogy megmentse Sieglindét, aki immár gyermeket vár. Sejthetjük, hogy ő fogja megszülni a hősök hősét, aki majd... De ez a következő részben, a Siegfried-ben fog kiderülni.

Addig is Brünnhilde elszenvedi büntetését: halandóvá válik, s az lesz majd a férje, aki az álomba merült lányt életre csókolja. De nagy hősnek kell lennie. Brünnhilde álmát lángtenger őrzi...

A haragvó Wotan (Renatus Mészár) (Fotó: Operaház)



Az előadás pedig... Hát az magával ragadó. Színes, lendületes, áradó, sőt merem állítani, katartikus. Az embernek az az érzése, hogy kezd megérteni valamit abból a wagneri szellemből, ami miatt ezek az operák másfél évszázada nem mennek ki a divatból. Hiába telt el az első bemutató óta százötven év, a régiek is és a mai nézők is azzal ballagnak ki a dalszínházból A walkür után, hogy hát igen... a bátorság, a helytállás, még inkább a szeretet bátorsága, a felelősség amivel szeretteink ki nem mondott vagy akár kényszerből megtagadott szándékainak is tartozunk – olyasvalami, amit mindannyiunknak vállalnunk kellene. Hmmm... Ha elég bátrak volnánk hozzá...

Borítókép: A walkürök vágtája (Fotó: Operaház)