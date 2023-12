Jön a Kool & the Gang és az Earth, Wind & Fire experience by Al McKay is

A funky nagyágyúi az MVM Dome-ban

Magyar Nemzet Magyar Nemzet 2 órája

Három ikonikus funky zenekar érkezik jövő nyáron az MVM Dome-ba: június 27-én fellép a Kool & the Gang, az Earth, Wind & Fire experience by Al McKay és Martha High is.