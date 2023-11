Meghalt a Kool & the Gang alapító tagja és dobosa, George „Funky” Brown

George Brown, a Kool and the Gang társalapítója, dobosa és dalszerzője november 16-án, csütörtökön halt meg, miután alulmaradt a tüdőrákkal való küzdelemben. George Brown 74 éves volt. – írja a Rolling Stone.

A Kool and the Gang sajtósa a portálnak azt mondta, a zenész családja azt kérte, hogy az elhunyt tiszteletére virágok helyett adományokat küldjenek az Amerikai Tüdőrák Társaságának.

A Funky becenévre hallgató Brown nemcsak a Kool and the Gang kitörölhetetlen funk– és disco–slágereinek ritmusát adta, hanem aktívan részt vett a megírásukban is. Brown a társszerzője a „Ladies Night”, a „Jungle Boogie”, a „Celebration”, a „Summer Madness” és a „Too Hot” című daloknak is.

És pontosan annyira, amennyire ezek a dalok örök klasszikusok maradnak minden buliban, George Brown munkássága is örökre nyomot hagyott a zene történetében. Hatással volt Jay-Z, Madonna, Nas, N.W.A. a Killers, Janet Jackson, vagy éppen a Beastie Boys munkásságára.

Brown a New Jersey állambeli Jersey Cityben nőtt fel, és amint azt a Red Bull Music Academy-nek adott 2015-ös interjújában elmondta, „belső ritmusa” már gyerekkorában nyilvánvaló volt: „Vajkést fogtam, és mindenféle tárgyon doboltam vele. Aztán lementem egy zeneboltba a Newark Avenue-n, és leckét vettem egy 3 dollárért egy úriembertől, aki a Shirelles-zel játszott. Azt mondta: „Hé, te tehetség vagy!”