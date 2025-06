Gyurcsány Ferenc elköszönt, állítja, többet nem szerepel + videó

„Ma négy hete mondtam le minden közéleti szerepemről. Akkor elsőként elköszöntem a Demokratikus Koalíció tagjaitól. Most, azt követően, hogy pár napja a párt új elnököt választott, eljött az ideje a búcsúfolyamat lezárásának” – mondta közöségi oldalára feltöltött videóüzenetében Gyurcsány Ferenc. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, május 8-án jelentették be: Gyurcsány Ferenc lemond a DK elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról és visszavonul a közélettől, a választásokon sem indul.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Mirkó István)

A bejegyzésből az is kiderült, hogy elválnak Dobrev Klárával. Ezután az új elnököt megválasztó pártszavazás május 28. és június 1. között zajlott. A Pártszavazási Bizottság a beérkezett szavazatokat összesítve megállapította, hogy a párt tagjai 99,45 százalékos többséggel Dobrev Klárát választották meg elnöknek.

Ennek kapcsán Gyurcsány Ferenc legújabb videójában hangoztatta: szerinte a párt tagjai jól döntöttek. – Klára alkalmas ember. Kitűnő hazafi, kiváló elnöke lesz a DK-nak. Nagyszerű vezetője lehetne az országnak. Sok sikert kívánok neki! – fogalmazott. Ezután visszatekintett politikai pályafutására.

„Ez a 22 év megtanított arra, hogy saját iránytűm pontosabb legyen annak eldöntésében, hogy mi a jó és mi a rossz. Bizonyára hoztam rossz döntéseket. Még az is lehet, hogy volt, amikor eltévedtem. Lehettem részese olyan kompromisszumoknak, amelyet mások gyanakvással figyeltek, vagy egyenesen elutasítottak. De nem tértem le hazám általam kívánatosnak tekintett útjáról. Egy pillanatra se”

– ecsetelte.

Azt is állította, nem azért jött a politikába, hogy személyes, családi vagyont gyűjtsön. – Ellenkezőleg. Vagyonomat nem gyarapítottam, annak jelentős részét Klárával közösen szép célokra fordítottuk. Ezt tartom, ezt tartottuk helyesnek – mondta.

„Most elköszönök azoktól is, akik fenntartásokkal, vagy egyenesen ellenséges érzülettel figyelték személyemet, politikámat, a pártot, a Demokratikus Koalíciót. Nem viszek magammal haragot senkivel szemben. Megbeszélni- és elszámolnivalóm önmagammal van. A politikai nyilvánosságban nem fognak velem találkozni. Magánember vagyok”

– húzta alá.