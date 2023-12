A székelykapu lehet az első hungarikum, amit kiad a Lego

Már gyerekkoromban imádtam a legókat, több készletem is volt. Bár ekkor még inkább az instrukciókat követve építettem össze a szetteket, azért szerettem a már meglévő kockákból is valami újat alkotni. A Lego pedig megteremtette a lehetőséget, hogy a legózás mint hobbi ne csak gyerekek számára legyen élvezetes, hanem a felnőtteknek is, hiszen ma már számtalan, több ezer elemből álló készletek is megvásárolhatók, mint például a Titanic vagy a Ford Mustang