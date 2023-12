Golden Globe-díj 2024: kihirdették a jelölteket

A Barbie-t szorosan követte az Oppenheimer, Christopher Nolan alkotása, amely J. Robert Oppenheimer életébe és az atombomba fejlesztésének folyamatába nyújt bepillantást. A nyolc kategóriában jelölt film ugyanazon a hétvégén jelent meg, mint a Barbie. A kasszasikereknek ez az egyedülálló találkozása számos mémet ihletett, miközben a mozipénztárak jegyeladásait is felturbózta.

A Golden Globe-díjak kiosztásakor a zsűri különbséget tesz a filmes műfajok között. Így az Oppenheimer a legjobb dráma elimerésért verseng majd a Killers of the Flower Moon, a Maestro, az Anatomy of a Fall, a Zone of Interest és a Past Lives című alkotásokkal, míg a Barbie a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában mérkőzik majd meg az Air, az American Fiction, a Poor Things, a May December és a The Holdovers című filmekkel.

A Succession – az HBO bepillantása egy médiamágnás egymással háborúzó családjának mindennapjaiba – kilenc jelölést szerzett, míg a The Bear (FX) és az Only Murders in the Building (Hulu) című műsora a második legtöbb jelölést kapta, öt-öt kategóriában.

A legjobb tévédráma kategóriában az 1923, a The Crown, a The Diplomat, a The Last of Us és a The Morning Show versenyez majd. A The Bear és az Only Murders in the Building című film a legjobb vígjáték kategóriájába tartozik az Abbott Elementary, a Barry, a Jury Duty és a Ted Lasso című filmekkel együtt.

A Netflix − egyebek mellett a Maestro, a Crown és a Diplomat című alkotások producere − szerezte a legtöbb jelölést a médiavállalatok közül, összesen 28-at. Őket a Warner Bros. Discovery követte, 27 jelöléssel.

Nem mindenkinek volt azonban oka megünnepelni a reggeli bejelentést. Ava DuVernay Origin és Michael Mann Ferrari című filmjét a dicsérő kritikák ellenére nem jelölték, a The Color Purple sem kapta meg a legjobb musical- és vígjátékjelölést, illetve a Frasier is üres kézzel ment haza.

Az idei versenyben van néhány jelentős változás: ezúttal minden kategóriában hat jelölt van a korábbi öt helyett. Emellett két új díjat is bevezettek kiemelkedő jegyeladási eredmények és a stand-up előadások ünneplésére. Így az olyan filmeket, mint a Taylor Swift: The Eras Tour, a John Wick: Chapter 4 és a Guardians of the Galaxy kiemelkedő jegyeladásaiknak köszönhetően ismerik el, míg Trevor Noah, Amy Schumer és Ricky Gervais stand-up humoristaként kapnak elismerést.



