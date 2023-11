Hamarosan streamingen is elérhetővé válik Taylor Swift koncertfilmje

Szóval, jön a születésnapom, és azt gondoltam, jó lenne idén együtt ünnepelni azzal, hogy lehetővé tennénk számotokra a The Eras Tour végignézését az otthonotokban is. Örömmel jelentem be, hogy a film bővített verziója elérhető lesz Amerikában, Kanadában és más országokban, a Wildest Dreams, a The Archer és a Long Live dalokkal, hamarosan… Igen, kitaláltátok, december 13-án

− olvashatták az örömhírt Taylor Swift oldalának követői.

Mint arra a HVG online portálján megjelent cikk is kitér, és mi is hírt adtunk róla, Taylor Swift így jelentette be, hogy hamarosan felkerül streamingre is a korábban a mozikban látható, és ott minden rekordot megdöntő koncertfilmje. A cikk ugyanakkor arra is felhívja a figylemet, hogy Európában várhatóan egyelőre még nem lesz legálisan nézhető a film, ugyanis a turnénak egyelőre csak az amerikai szakasza ért véget, Ázsiában és Európában jövőre lehet majd élőben is látni a show-t. Hozzánk legközelebb Bécsben és Varsóban lép majd fel az énekes, 2024. augusztusában.

A turné várhatóan rekordnyereséggel, az előrejelzések szerint kétmilliárd dolláros bevétellel fog zárulni jövő novemberben, de már maga a koncertfilm is messze megelőzött minden valaha készült hasonló jellegű produkciót a már eddig is csaknem 250 millió dolláros bevételeivel. Ennek megtekintésére már a hazai mozikban is lehetőség nyílik.

Az eredeti cikk a hvg.hu oldalán olvasható.

Borítókép: Taylor Swift amerikai énekes-dalszerző a MetLife Stadionban adott koncerten (Forrás: MTI/EPA/Sarah Yenesel)