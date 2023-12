Meghalt Andre Braugher, a Brooklyn 99 sztárja

A kétszeres Emmy-díjas színész többek között a Gyilkos utcák (Homicide: Life on the Street) és a Men of a Certain Age című sorozatokban játszott. Leghíresebb szerepe Raymond Holt kapitány, akit nyolc évadon keresztül alakított a New York-i rendőrség 99. kerületi rendőrkapitányságán dolgozó nyomozók életét követő sitcomban. Ezért a szerepért négyszer jelölték Emmy-díjra, kétszer kapott érte Critics Choice Awards-díjat.

Andre Braugher. Forrás: CNN

Braugher Chicagóban született és nőtt fel, majd a Stanford Egyetemen és a Juilliardon szerzett diplomát. Legutóbb az Azt mondta (She Said) című drámafilmben játszott, amely a New York Times újságíróinak, Jodi Kantornak és Megan Twohy-nak a történetét meséli el, akiknek a riportja Harvey Weinstein felelősségre vonásához vezetett, és elindította a #metoo mozgalmat. Braugher alakította Dean Baquet-t, a Times szerkesztőjét, aki a két riporter munkáját felügyelte.

A színész elsősorban tévéfilmekben és sorozatokban játszott, több nagyjátékfilmben is feltűnt, többek között az 1998-as Angyalok városa (City of Angels) című filmben Nicolas Cage, Meg Ryan és Dennis Franz oldalán, a 2008-as A 109. utasban (Passengers) Anne Hathaway oldalán és a 2010-es Salt ügynök című Angelina Jolie-filmben. Színpadon is játszott, az V. Henrik című Shakespeare-dráma címszerepéért 1996-ban Obie-díjat is kapott.

Borítókép: Andre Braugher (Fotó: Los Angeles Times)