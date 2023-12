Taylor Swift lesz a tananyag a Harvardon

Arról már korábban beszámoltunk, hogy az amerikai énekesnő az egyetlen előadó, akinek hat különböző albuma közül mindegyik legalább egymillió példányban kelt el. A siker azonban töretlen, s így Swift munkásságát egyre kevesebben tudják ignorálni. Több egyetemen már egész féléves kurzusok foglalkoznak a zenésszel: ki a szövegeinek értelmezését, ki a művészi hatást vizsgálja az intézmény profiljának megfelelően.

Taylor Swift koncertjeire nagy kihívás jegyet szerezni. Fotó: AUG/Northfoto

Az úttörő a New York University Clive Davis Intézete volt, amely még 2022-ben hirdetett meg egy az énekesnővel foglalkozó órát. A sort számos más egyetem is követte, így például a Texasi Egyetem, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) és a Harvard is. Volt, ahol a marketing, volt, ahol a dalszövegek részletes elemzése került előtérbe. A nagy sikerre való tekintettel viszont nem álltak meg itt: eljött az egész szemeszteres Taylor-kurzusok ideje.

Nézzük meg, mit kell tenni a jelesért az egyes egyetemeken!

Harvard: Taylor Swift és világa

A foglalkozásokat Stephanie Burt irodalomkritikus vezeti, aki maga is „Swiftie”, azaz Taylor rajongója. A diákok a félév során az énekesnő diszkográfiáját elemzik, és az irodalomelméleti foglalkozás keretében egy-egy dalszöveget részletesen is elemezniük kell. A tematikusan kapcsolódó foglalkozások során más alkotásokkal együtt vizsgálják a Taylor-jelenséget: például az előadó-művészet létérzete, a nőiség és az azt érő társadalmi kihívások szempontjából többek között Willa Cather regényei és Margaret Rossman tanulmánya alapján.

Texasi Egyetem: Taylor Swift szövegkönyve

Elizabeth Scala tanárnő egy Instagram-oldalt is készített, hogy dokumentálja a kurzust. Neki a lánya, aki szintén rajongó, még a Covid-járvány idején adta az ötletet az új tematikához. A foglalkozások célja az, hogy az énekesnő szerzeményeit strukturális szempontból is elemezni tudják a hallgatók. Többek között Taylor elbeszéléstechnikáját vizsgálják, miközben megpróbálnak egy olyan tudományos nyelvezetet és szemléletmódot alkotni, amely lehetővé teszi az egyetemi szintű elemzést.

