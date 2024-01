Harminc magyar alkotás várja a nézőket a Filmszüreten

A Magyar Filmszüret az ország egyik legnagyobb, hazai filmekkel foglalkozó debreceni filmfesztiválja, amelyen idén műsorra kerülnek a tavalyi legjobb filmek, mint például a Semmelweis – mely az év legnézettebb filmje volt közvetlenül az Oppenheimer és a Barbie mögött. A hagyományoknak megfelelően több film is a Magyar Filmszüreten debütál, így premier előtti vetítéseken láthatják először az országban a Lefkovicsék gyászolnak című filmet, továbbá a Keskeny út a boldogság felé, és az Árni és a Nyersanyag című filmeket is. A Filmszüreten mindenki megtalálja az őt megszólító sztorit, hiszen válogathat majd romantikus filmek (Szerelem lábujjhegyen), animációk (Műanyag égbolt, Kojot négy lelke), drámák (Hat hét, Magyarázat mindenre, Elfogy a levegő), vígjátékok (Cicaverzum), thrillerek (Mesterjátszma) és hősfilmek (Hadik) között.

Közönségtalálkozó is kíséri a filmvetítéseket. Fotó: Magyar Filmszüret

A moziélmények mellett minden nap közönségtalálkozókon beszélgethetnek a látogatók az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel. A Filmszüret alatt – csak néhány ismert művészt említve – ezekben a napokban Debrecenben várja a lelkes nézőket Kerekes Vica és Nagy Zsolt; személyesen lesz jelen az Oscar-díjra nevezett animáció, a Kojot négy lelke című film rendezője, Gauder Áron. Virsinszki Zoltán és Michl Júlia, a Legénybúcsú sztárjai a rendezővel, Rózsa Gáborral együtt érkeznek közönségtalálkozóra. Ljasuk Dimitry mindhárom Tisza-tavi filmjét láthatják a nézők az Apolló moziban, és minden film után beszélgetésekre várja a jelenlevőket; megismerheti a közönség Nagy Katica színésznőt, a Semmelweis női csillagát; valamint Sopsits Árpád és Adonyi-Walsh Gáspár látogatása is várható.

A Magyar Filmszüreten már hagyománnyá vált, hogy neves magyar alkotók vállalnak védnöki feladatokat, népszerűsítve a magyar filmet is. A fesztivál két kiemelt vendége, védnöke idén Törőcsik Franciska színésznő, továbbá Ljasuk Dimitry filmrendező, színész és természetvédő.

Törőcsik Franciska a magyar filmek szeretete, tisztelete miatt vállalta a Magyar Filmszüret védnöki szerepét, továbbá szoros, szövevényes családi szálakkal is kötődik Debrecenhez, sőt felmenői között mozigépészek is voltak, akik a régióban működtek – mint kiderült az esemény hétfői sajtótájékoztatóján: „Egy korábbi szerepemből idéznék, melyben Móricz Zsigmond: Pillangó című művét dolgoztuk fel, és melyben szintén visszaköszönt nekem ennek a mozinak a jelentősége, hiszen már a század elején játszódó Móricz történetben is elhangzik: »– Mék moziba mennyünk? – Hát az Apollóba.« Az, hogy ez a mozi már 111 éve része az itteniek életének, lenyűgöző élmény.”

Ljasuk Dimitry már szinte hazajár Debrecenbe, 2022-ben a Jóreménység-sziget volt a legnézettebb magyar film az Apolló moziban: „Számomra e mozi az egyik kedvenc filmemnek, a Cinema Paradisónak azt az igazi, klasszikus mozi hangulatát idézi. Már többéves kapcsolat fűz ehhez a filmszínházhoz, hiszen minden filmemmel jártam az Apollóban, és nagyon szeretem a közönséget, amely a vetítéseket követő beszélgetéseken fogadott engem.”

A közönség tizenegy napon keresztül válogathat a nagyszerű filmekből, ráadásul kedvezményes jegyárakon. A kedvezményes jegyek 800 forintért, a premier előtti vetítésekre pedig 1600 forintért lesznek elérhetők az Apolló mozi weboldalán, melyek magukban foglalják az adott filmhez kapcsolódó beszélgetésen történő részvételt. A filmrajongókat január 25. és február 4. között várja a debreceni Apolló mozi nagyszerű moziélményekkel és fantasztikus beszélgetésekkel a 8. Magyar Filmszüreten.

Borítókép: Idén is megrendezik a Magyar Filmszüretet Debrecenben (Fotó: MTI: Balázs Attila)