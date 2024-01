Pécsi értéktár: lőtéri kutyák igényeivel példálózik a baloldal

A táncosokkal évek óta hadakozik az önkormányzat, amiben vélhetően az is szerepet játszik, hogy az együttes határozottan pécsi, magyar, Kárpát-medencei értékeket képvisel, míg a baloldali városházán ennek nem tulajdonítanak nagy szerepet – olvasható a bama.hu írásában, amely szerint ennek a hozzáállásnak a lenyomata volt az is, ahogy nemrég a pécsi értékeket felsoroló értéktárról beszélt az önkormányzat, mondván az a „lőtéri kutyát sem érdekli” – holott ebben szerepel a Mecsek Táncegyüttes is.

A Mecsek Táncegyüttes a Fel nagy örömre című karácsonyi műsoruk bemutatásakor 2023. december 13-én. Forrás: Facebook

A táncegyüttes helyzetét a Gyurcsány-jelölt polgármester, Péterffy Attila önkormányzata lehetetlenítette el: négy éve ugyanis egyszer már közgyűlési döntés született arról, hogy a Természettudományi Múzeum elköltözik a jelenlegi helyéről és a Széchenyi téren kap új, állandó kiállítóteret.

A terv az volt, hogy a múzeumból a Magyar Népzene és Néptánc Házát hozzák létre, ezért az ingatlan felújítása meg is kezdődött. A Szabadság úti épületet a Mecsek Táncegyüttes kapta volna haszonbérletbe, de a Gyurcsány-szövetség elit tagjai ezt különböző kifogásokkal lefújták.

A Mecsek Táncegyüttes helyzetét pedig nemrég az is nehezítette, hogy a szocialista érában épült IMS-szerkezetű ingatlan, a Szivárvány Gyermekház életveszélyessé vált.

Bár az előző, jobboldali városvezetés több pécsi IMS-épületet felújított, erre már nem jutott ideje, mert érkeztek Péterffyék, akik viszont nem is léptek érdemben semmit.

Karácsony előtt inkább támadást intéztek a táncegyüttes ellen egy olyan közleményben, amelyben az érintett félnek, a történteknek áldozatul esett együttesnek még véleménye kifejtésére sem adtak teret.

A baloldal szerint ugyanis „az önkormányzat próbahelyszínének keresésében hiába kínál partnerséget, a civil szervezet olyan igényeket támaszt, amelyet az önkormányzat nem tud kielégíteni”. Majd utasítást is adott a civileknek Gyurcsány Ferenc pártjának alpolgármestere, a DK-s Zag Gábor, kijelentve, hogy a „civil szervezetnek is hajlandóságot kell mutatnia a megegyezésre”.