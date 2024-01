Sergio Leone-filmhét az Art+ Cinema moziban

Azon a friss listán, amit az IMDb ajánl, a western nagymesterétől a Pár dollárral többért című kultuszfilm egyik jelenetét is láthatjuk. Természetesen ezt is megnézhetjük a Sergio Leone-filmhéten az Art+ Cinema moziban. És ne gondoljuk, hogy a régimódinak tűnő, epikus lövöldözős filmeknek nincs már meg a rajongótábora! Bár a westernfilmeket sokszor alulértékelik, hiszen ezek az igazságérzetet, a művészi fegyveres harcot, a látványos környezetet és az antihősöket állítják a történeteik középpontjába, mégis elmondható, hogy a klasszikus művek mellett születnek új westernek is, sokszor a nagy elődök munkái előtti tisztelgésként. A kitalált figurák közül jól ismerjük Wyatt Earp, Billy, a kölyök és Doc Holliday alakját, akikre ma is kiváló történeteket lehet(ne) építeni. Természetesen számos megoldást láttunk már drámai, akciódús újrameséléstől a klasszikus történetadaptációkig, hiszen ezekben a filmekben előkelő helye van a fegyveres csatáknak és a régimódi lövöldözésnek. A műfaj fő vonzerejét pedig épp ez jelenti. A lényegi elem a párharc: azok a feszült pillanatok, míg eldől, hogy ki marad állva a porondon.

Sergio Leone, a westernfilmek atyja Fotó: Ina/AFP/Claude James

A tizes párbajlistán a tizedik helyezést A vadnyugat fiai (Young Guns) szerezte meg, amely a 80-as évek végének izgalmas alkotása, Christopher Cain rendezésében. A film a korszak népszerű fiatal színészeit helyezte az ikonikus fegyverforgatók szerepeibe. Emilio Estevez, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips és mások láthatók itt Billy, a kölyök, Dick Brewer, Doc Scurlock és Chavez y Chavez szerepében. A történet ikonikus jelenete a leszámolás. Ugyanakkor A vadnyugat fiainak van folytatása is.

A kilencedik helyet a Börtönvonat Yumába (3:10 to Yuma) című film kapta, amely egy veszélyes bandita, Ben Wade (Russell Crowe) börtönbe szállítása körül bonyolódó western. Az ügyletbe becsatlakozik egy nehéz körülmények közt élő farmer, Dan Evans (Christian Bale) is. A film zárójelenete kapott ezúttal helyezést a listán, amelyből kiderül, hogy bár Evans kiválóan bánik a fegyverrel, Wade vonatot követő emberei lelövik. A két főbb szereplő közti barátságszerűség különös hangulatot ad a történetnek.

A nyolcadik helyen A törvényen kívüli Josey Wells (The Outlaw Josey Wells) című legendás, Clint Eastwood főszereplésével készült western áll. A főszerep mellett magát a filmet is Eastwood rendezte, s a forgatókönyv Forrest Carter: Gones to Texas című regényén alapul. Az 1976-os alkotás egy missouri farmer történetét mutatja be, aki, miután egy csapat meggyilkolta családját, csatlakozik a konföderációhoz a polgárháborúban, végül pedig törvényen kívülivé válik. A műfaj és a film egyik emlékezetes, sokat emlegetett jelenetsora a tanyai tűzpárbaj.

A hetedik helyezést a Django elszabadul (Django Unchained) érdemelte ki. Quentin Tarantino ugyanis a western újraalkotásában is jeleskedett. Django Freeman (Jamie Foxx), egy egykori rabszolga történetét meséli el a mű, aki egyesíti erőit Schultz (Christoph Waltz) német fejvadásszal, hogy feleségét kiszabadítsa egy eszelős ültetvénytulajdonos (Leonardo DiCaprio) fogságából. A rendező egyik legvéresebb lövöldözős jelenetével sokkol az itt látható képkockákon.



A hatodik helyen A fegyveres (The Shootist) áll: középpontjában a valóban utolsó filmjét forgató John Wayne. Valójában a régi westernműfaj iránti tiszteletadás is Don Siegel rendező műve. A súlyos beteg, haldokló revolverhős, aki utolsó napjait éli, igyekszik megtalálni a módját annak, hogy lehetőleg méltósággal hagyja itt a világot. Ám megérkeznek a régi riválisok, és jön az elkerülhetetlen kisvárosi tűzharc.

Az ötödik helyre került a George P. Cosmatos rendezte Halott város (Tombstone), amely számos okból ikonikus akció-westernnek tekinthető, a zseniális forgatókönyvtől kezdve egészen odáig, hogy Kurt Russellnek adták Wyatt Earp figuráját. Val Kilmer Doc Hollidaye azonban ezzel együtt is ellopta a show-t. A film az Earp fivérek története, akik úgy tervezik, letelepednek Tombstone-ban: Wyatt nyugdíjba megy, Virgil és Morgan is békében élne, ám az itteni rosszfiúk, a Cowboyok miatt Earp és testvérei mégiscsak kezükbe veszik a fegyvert: meg kell védeniük az igazságot.

A negyedik helyen a Pár dollárral többért (For a few Dollars More) című, 1965-ös, már előbb emlegetett Sergio Leone-film szerepel. Clint Eastwood és Lee Van Cleef kettőse már egyébként is egzotikum, a zene pedig a mindig zseniális Ennio Morricone műve. A film a Névtelen embert, a „Mancot” követi nyomon, aki egyesíti erőit a bosszúálló Mortimer ezredessel, hogy elkaphassák a szökött bűnözőt, El Indiót, azaz Indiánt és bandáját. A filmben a leszámolás vitathatatlanul a legparádésabb fináléval várja a nézőket.

A félszemű (True Grit), azaz egy 2010-es bosszúfilm a 3. helyezett Jeff Bridgesszel és Hailee Steinfelddel, a Coen fivérek rendezésében. A közönségsikert aratott, Charles Portis regénye alapján elkészült film Mattie Ross története, aki felbéreli az iszákos békebíró Rooster Cogburnt, hogy megtalálja apja gyilkosát, Tom Chaney-t (Josh Brolin). Chaney azonban az indiánok földjére menekült és csatlakozott Ned Pepper törvényen kívüli bandájához, s nem csak a lány és a békebíró vadászik Chaney-re.

A második helyet a tűzpárbajlistán a Halott város másik elhíresült jelenete érdemelte ki a jellegzetes sétával, ahogy az Earp testvérek elindulnak a város utcáján, majd vad tűzpárbajba bonyolódnak ellenfeleikkel.

A dobogó legfelső fokán végül A hét mesterlövész (The Matgnificent Seven) Antoine Fuqua-féle, 2016-os változatát találjuk. A kisváros védelmére induló hét harcos története a 2010-es évek sztárjait vonultatja fel (így például Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke is szerepel benne), és természetesen ebben a változatban is a végső összecsapás a leghangsúlyosabb. Ez utóbbi különleges és emlékezetes is lett, felülmúlva a mesterlövész-történet 1960-as, korábbi változatának megoldásait. A lezárás pedig erőteljes és drámai: néhány, a nézők szívének kedves szereplő ugyanis szintén áldozatul esik a harcoknak.

Borítókép: A Jó, a Rossz és a Csúf egyik jelenete, Sergio Leone alkotása (Forrás: AFP/Collection Christopher)