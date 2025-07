1566-ban harmincezer török tört ránk, de a vesztett csatákból is épülnek erős várak

Kovács Ágnes fő szervező elmondta, hogy 25 hagyományőrző csoport mintegy háromszáz tagja idézi meg a 459 évvel ezelőtt történteket. Szombaton a gyulai vár törökök általi elfoglalását, vasárnap a visszafoglalást „játsszák el” a hagyományőrzők Chikán Tamás hadtörténész-professzor tudományos-szakmai kommentárja mellett. Idén egy történelmi ispotályos rend is csatlakozik a programhoz, akik a hadijáték alatt ellátják a sebesülteket, a táborban pedig bemutatják a korabeli gyógyítási módszereket és eszközöket, egyebek mellett például a lábhúzót.

A látszat ellenére a gyulai végvári napokon kiemelten figyelnek a családokra. Fotó: Visitgyula.com

Pénteken kezdődik a 13. Gyulai végvári napok

Kovács Ágnes hozzátette, szintén újdonság, hogy a hadi események megidézéséhez – ahogyan a pénteki felvonuláshoz is – a lovasság is csatlakozik egy hagyományőrcsoport közreműködésének köszönhetően. Lesz kultúr- és gasztrotörténeti előadás is, a várban a napjainkban is élő török eredetű közmondásokról és ételekről hallhatnak az érdeklődők a Históriás Asszonyok előadásában.

A fő szervező kiemelte, hangsúlyosan figyelnek a családokra: a gyerekeket középkori játszóudvar, porta-játszótér, nemezelési és legyezőkészítési lehetőség várja.

A török hagyományőrzőknél Volt egy török, Mehemed elnevezésű történelmi foglalkoztatón, a keresztény táborozóknál ólomgolyóöntésen vehetnek részt és megismerkedhetnek a hódoltság korabeli nyugati fegyverekkel.

A fesztiválozókat esténként ingyenes koncertek is várják: pénteken a Show & Bors, szombaton a Follow the flow zenekar, vasárnap Szikora Róbert és az R-Go lép fel.

Repisky Dániel, a végvári napokat szervező Erkel Ferenc Nonprofit Kft. közművelődési tevékenységért felelős ügyvezetője elmondta, a fesztivál városi szinten is az egyik legjelentősebb eseménynek számít, mely egyre több vendéget vonz nemcsak a környékről. Az ügyvezető felidézte, hogy 1566. július 2. és szeptember 2. között mintegy harmincezer fős oszmán sereg vette körbe a nagyjából két-két és félezer keresztény katona által védett gyulai várat.

A magyar hadtörténetben példátlanul hosszúra nyúlt ostromnak Kerecsényi László várkapitány és Pertev pasa, I. Szulejmán sógora megállapodása vetett véget: a várbeli készletek fogyása és a kitörő vérhas járvány miatt, szabad elvonulás fejében adta át a várat a magyar hadvezér.

Eger 1552-es ostroma 39 napon, míg Szigetvár a gyulaival nagyjából egy időben vívott támadása 34 napon át tartott. A várat elhagyó csapatok Gyulától egy mérföldre járhattak, amikor – a megállapodás ellenére – az oszmán katonaság a kivonulókra tört. Kerecsényit elfogták, Nándorfehérvárra hurcolták, majd hamarosan ki is végezték. Bár a várkapitány tette a maga korában árulásnak számított, a történettudomány ma már másként tekint rá, mint elődeink – mondta Repisky Dániel. A részletes program megtalálható a VisitGyula.com oldalon.