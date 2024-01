Taylor Swift olyan toplistára került fel, hogy biztos nem teszi zsebre

A környezetvédőket egyre inkább zavarja Taylor Swift magánrepülőgépe és annak károsanyag-kibocsátása. Sőt, arra is fény derült, hogy az énekesnő nemcsak a koncertjeire, de párja – az amerikai futballcsillag, Travis Kelce – meccseire is magángépével jár. Tavaly a Kansas City Chiefs mérkőzéseire legalább tizenkét alkalommal repült Swift – számolt be róla a Vg.hu.

Taylor Swift magángépe. Forrás: YouTube.com

Ezzel pedig a világ legnagyobb szén-dioxid-szennyező hírességének tartják.

A környezetvédők úgy saccolják, hogy a meccsek megnézéséhez több mint 47 ezer liter kerozint égetett el a gépe, amely az UNILAD számításai szerint 70 779 dollárba került. Mindez persze nem fogja földhöz vágni a tavaly már dollármilliárdossá vált Taylor Swiftet, aki nemcsak az éneklésben van otthon, hanem az üzleti életben is.

Az elmúlt években hozzávetőleg 250 milliárd forint összegű vagyonra tett szert.

A környezetvédők szerint az amerikai sztár útjain gépe eddig igen tetemes, 138 millió tonna szén-dioxidnak megfelelő mennyiségű káros anyagot termelt. Ahhoz, hogy ellensúlyozni lehessen ekkora károsanyag-kibocsátást, 2282 fának legalább tíz évig kellene élnie.



Taylor Swift extra-karbonkredittel szépítene

Az énekesnő ugyanakkor igyekszik ellensúlyozni a károsanyag-kibocsátással járó környezetszennyezést. Legutóbbi turnéja előtt szóvivője elmondta, hogy a magángép szén-dioxid-kibocsátásának ellensúlyozására dupla mennyiségű karbonkreditet vásároltak, ami a sztár magánútjait is fedezi. Mindez azonban nem nyugtatja meg a környezetvédőket, hiszen a karbonkredit önmagában nem jelent megoldást a károsanyag-kibocsátásra.

Borítókép: Taylor Swift Anti-Hero című számának klipjében (Forrás: Taylor Swift hivatalos YouTube-csatornája)