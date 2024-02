Metálhörgés és a hawaii pizza gyűlöletének himnusza – három különleges koncert márciusban

Call Me Karizma – Turbina Kulturális Központ, március 10.



Call Me Karizma idén többezres közönséget mozgatott meg a Sziget Fesztiválon az Európa Színpadnál, most pedig készen áll arra, hogy saját bulival is megörvendeztesse a magyar rajongóit. Az amerikai énekes-dalszerző és rapper ráadásul a hírek szerint új lemezén dolgozik, így biztosan nem maradunk friss dalok nélkül az első saját budapesti koncertjén.

Az előadó egy igazán különleges jelenség a modern zeneiparban. Megvan benne a lendület, hogy annyi érdeklődőt vonzzon magához, mint a legnépszerűbb influenszerek, mindezt egy művész kifinomultságával megteremtve. Ugyanazzal a magabiztossággal írja szövegeit, amellyel Eminem is képes volt falakat ledönteni, ugyanakkor otthonosan mozog gitárral a kezében is, romantikus alternatív rockot játszva.

Az előadó az első dalait 12 évesen kezdte el írni, 2015-ben pedig még csak másodéves volt a főiskolán, amikor Mod Sun és Blackbear előtt koncertezett a rajongóinak köszönhetően, akik Twitteren követelték a fellépését a rapperektől. Eddig három stúdióalbumot adott ki, virális TikTok-videóinak köszönhetően pedig több százmillióan streamelték dalait. Magyarországon először a tavalyi Szigeten lépett fel, ahol több ezer embert csalogatott zenéjével az Európa Színpadhoz és adott felejthetetlen koncertet.

A huszonéves előadó egy személyben képviseli az amerikai zeneipart, lenyűgöző látni, hogy odaát egy még kevésbé ismert énekesnek is a kisujjában van a szakma, minden mozdulatából árad a profizmus

– írta az említett szigetes koncertről az Origó.

Halflives – Dürer Kert, március 14.

Az alternatív rockzenekar, a Halflives Linda Battilani énekes-dalszerző köré épül. A zenekar most jelentette meg új, Inferno című kislemezét, amelyben az elmúlt néhány év érzelmi zűrzavarait dolgozzák fel kreatív formában, a zenekar első saját turnéján pedig élőben is hallhatjuk az érzelmes dalokat a Dürer Kertben. A pop és a 2000-es évek közepének alternatív rock nosztalgiája között félúton helyezkedik el az Inferno, a Halflives legutóbbi kislemeze. Az ötdalos anyag azt az érzelmi zűrzavart dolgozza fel, amit Linda Battilani énekes-dalszerző az elmúlt néhány évben átélt:

Az Infernót a személyes fejlődésemként ünneplem, mind művészként, mind a mentális egészségem tekintetében

– mondta az énekesnő, amikor a lemez mögötti kreatív folyamatról mesélt, amelyet úgy élt meg, mint egy önmagát felszabadító, határtalan, a határokat feszegető, önmagát újra felfedező folyamatot.

A Halflives zenekar célja, hogy közösséget építsen, kiutat alkosson és – Linda szavaival élve – arról is szól, hogy zenét írjanak a kívülállóknak, az elutasítottaknak és azoknak, akik úgy érzik, kirekesztettek. Zenéjük énekelhető himnuszok gyűjteménye, egy meghívás a személyes káosz kifejezésére, az egység üzenete és a rugalmasság ünneplése.

Born of Osiris, Attila, Aviana, Crown Magnetar – Dürer Kert, március 19.

Ismét igazi ínyencség vár a metálrajongókra március 19-én: hét év után a Born of Osiris új lemezével tér vissza Budapestre, ráadásul velük tart az Attila, az Aviana és a Crown Magnetar is, hogy igazán acélossá tegyék az estét.

A Born of Osiris legutóbb 2016-ban járt nálunk, azóta azonban sok víz lefolyt a Dunán és sok minden változott az illinois-i progresszív metal banda háza táján is. Átestek tagcserén és megjelent azóta három nagylemezük is, a legutóbbi 2021-ben, Angel or Alien címmel. Az arcpirító hetedik album minden összetevőt tartalmaz, ami a korábbi korongokat olyan intenzívvé és élvezetessé tette: embertelen ének, technikailag káprázatos előadás, bonyolult zeneiség a ritmusszekció jóvoltából és epikus dallamok. Nyár végén pedig egy új számmal, a Torchbearerrel is előrukkoltak, így bőven lesz miből szemezgetni a budapesti koncertre.

A turnén velük tart az Attila is. Az atlantai bandát tavaly tavasszal már láthattuk idehaza, azóta pedig több új számot is kidobtak, bebizonyítva, hogy a hun király nevét viselő csapat képes folyamatosan megújulni és újat alkotni a metalcore színtéren.

Az együttes egyébként 2018-ban vált igazán ismerté, amikor megjelentette a hawaii pizza gyűlölőinek a himnuszát:

Szintén duplázhatunk az Avianából: a svéd alternatív metálcsapat 2019 óta egy új korszakát éli, hála Joel Holmqvist frontembernek és az akkor berobbant, Epicenter című albumnak. A zenekar azóta megjelentette új, Corporation-re keresztelt lemezét is, rajta olyan dalokkal, mint a többmilliós lejátszással bíró Obsession, az Overcome vagy a Rage, amelyek minden olyan elemet tartalmaznak, amit egy modern meáalbandában keresünk, az estet pedig az amerikai technikás deatcore-ban utazó Crown Magnetar teszi teljessé.

Borítókép: Call Me Karizma (Forrás: Live Nation Hungary)