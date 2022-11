Az Attila zenekar meghódítja a Dürer Kertet

A világtörténelem egyik leghatalmasabb uralkodójának nevét kölcsönvevő csapat kirobbanó energiájával és az ellenzékhez való rettenthetetlen hozzáállásával hamar a figyelem középpontjába került.

Az Attila zenekar minden lemezével egyre szorosabban ragadja meg a metalcore királyság torkát, és abszolút szörnyeteggé vált a nehézzenei világban és azon túl is.

Az Attila az egyik legkeményebben dolgozó banda, akivel valaha találkozhattunk, 14 év leforgása alatt nyolc stúdióalbumuk jelent meg. Legutóbbi a 2019-es Closure, melynek dalait végre élőben is hallhatjuk majd a Dürer Kertben.

Az Attila mellett fellép a hazánkba gyakran visszalátogató Our Hollow Our Home, akik szintén egy friss albummal, a Burn in the Flooddal tunéznak. Az est folyamán jelen lesz a Traitors is, akik bár még csak tíz éve alakultak, máris túl vannak egy többéves hiatuson. Most viszont újult erővel térnek vissza – többek között hozzánk is –, hogy tovább borzolják deathcore dalaikkal a hajakat és az idegeket.