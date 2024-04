Klippremier: Azahriah-val zenélt, most szólóban tér vissza +videó

Ahhoz, hogy a lábam meggyógyuljon, több hónapra volt szükségem. Lehet, hogy fizikálisan hamarabb is sikerült volna, de ezzel a feladattal mentálisan is meg kellett küzdenem, hogy újra teljes biztonsággal a lábamra álljak. Erre az időre úgy gondolom azért is szükség volt, hogy a nagy Sztárban sztáros kavalkád után picit magamba szálljak és megvizsgáljam, hogyan tudnék megújulni zeneileg. Most már teljesen jól vagyok, és pontosan tudom, mit szeretnék, ki vagyok és mit kell tennem