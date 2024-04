Zenének értelmet, szövegnek tartalmat! + galéria

Alig néhány perccel a kezdési időpontként meghirdetett 20 óra után már fel is csendült az est hangulatát megalapozó Dobd le a cipőd! című kezdőszám, és – miután kényelembe helyezte magát – a közönség már együtt énekelte a Magna Cum Laude egyik legnagyobb slágerét: Színezd újra! Ennél a dalnál már el is értünk az est egyik legfontosabb céljához, és a lendületes, remekül előadott – bár az én ízlésemnek néha túlságosan erős basszussal dübörgő – számoknak köszönhetően új színekkel, új energiákkal töltődhettünk fel. A banda dalaival a „zenének értelmet, a szövegnek tartalmat” ad.

Mező Misi és Lesták Marci a Magna Cum Laude 25 éves jubileumi koncertjén (Fotó: Polyák Attila)

Válogatás a Magna Cum Laude 25 évéből

Az elmúlt huszonöt év alatt számos sláger született a Magna Cum Laude zenekar alkotóműhelyében, így a kétórás koncertbe nem férhetett bele az összes népszerű nóta. Azonban a rajongók még így is számtalanszor megörülhettek egy-egy szívüknek kedves dallam felcsendülésének. A setlist nemcsak a bekerült dalok listáját, de a pörgős és líraibb, lassabb számok mennyiségét és sorrendjét tekintve is úgy lett összeállítva, hogy képes legyen két órán keresztül szünet nélkül is fenntartani a közönség figyelmét és a koncert elején megteremtett lendületet.

A rádiók által is sokat játszott slágerek – köztük a Vidéki sanzon, a Pálinka-dal, az Átkozott nők, a Visszhang vagy a Mid nem voltam még neked? című dalok – mellett néhány különleges gyöngyszem is felcsendült. Az egyik ilyen a Magnatofon című szám volt, amelyet Mező Misi és az egész est során kimagaslóan jól játszó billentyűs, Lesták Márton kettesben adtak elő. Ez a dal nemcsak a jazzes hangzásával de a meghitt, intim hangulatával is kiemelkedett a sorból.

Mező Misi mind hangi kvalitásait, mind magával ragadó előadói energiáit tekintve teljes mértékben odaadta magát az ünnepi estének, amelyre a zenekar érezhetően nagy lelkesedéssel készült. Az együttes az említett két tag mellett Szabó Tiborral (gitár), Kara Mihállyal (basszusgitár) és Török Mátéval (dobfelszerelés) vált teljessé.

A koncertélményt a különleges látványvilág tette teljessé (Fotó: Polyák Attila)

A koncert látványvilágát a hatalmas, 3D-s hatást keltő elrendezésben felállított ledfalakon megjelenő, kreatív effektekben gazdag animációk, illetve az azokat rendre felváltó, az est emlékezetes pillanatait élőben közvetítő felvételek alapozták meg. A koncert hangulata a gondosan megkomponált fénytechnikával vált teljessé.

Mező Misi a Volna-e kedved? című szám előtt annak az őszinte és hihető ígértekkel teljes, korábbi koncertjük alkalmával lezajlott lánykérésnek a történetét is felidézte a közönségnek, amikor is a torockói lelkipásztor mindössze ezzel az egy szóval tette fel a nagy kérdést kedvesének: megpróbáljuk? 25. születésnapi koncertről lévén szó, szívesen hallottam volna még néhány kedves, vicces vagy megható történetet a zenekar eddigi életéből. De ha jól sejtem, ha belekezdtek volna, talán még most sem értek volna a sztorik végére.