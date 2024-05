Mi történik, ha két kisstílű csaló és egy playboy összefog?

Az évszázad csalása Xavier Giannoli első kisképernyős rendezése: előtte kizárólag nagyjátékfilmeket készített, mint a 2015-ös Marguerite – A tökéletlen hang, a 2018-as A jelenés vagy a 2021-es Elvesztett illúziók. Munkásságát többször elismerték már a francia Oscar-díjnak nevezett César-díjjal, a francia filmművészet legmagasabb kitüntetésével.

A karakterek emberi oldalát is bemutatja Az évszázad csalása. Forrás: Themoviedb.com

Az évszázad csalása főbb szereplői

Giannoli nagyjátékfilmes gyökerei erősen érződnek Az évszázad csalásán is, kezdve rögtön azzal, hogy az a Vincent Lindon játssza az egyik főszerepet, akivel a rendező már A jelenésben is együtt dolgozott. Karaktere a sorozatban Simon Weynachter, egy talpig becsületes kormánytisztviselő, aki a fehérgalléros bűnözésre, kiemelten az áfa- és adócsalások felderítésére specializálódott.

Megszállott munkatempója azonban menekülés is a saját élete elől: Weynachter özvegy, egyetlen, 20 éves lánya pedig drogfüggő, ami rendkívül feszültté teszi viszonyukat.

A sorozat első része vele veszi kezdetét, ahogy már az ügy bírósági tárgyalását készítik elő 2017-ben. Az ő narrációjával bontakoznak ki az események onnantól, hogy 2008-ban egy napelemszállítmányt rutinszerűen ellenőrizve rábukkannak az első nyomokra. Mindenképp a sorozat javára kell írni, hogy a szövevényes áfa- és általában adórendszer-szabályzást megpróbálja a lehető legegyszerűbben és közérthetően megfogalmazni.

Weynachter karakterével szemben hárman állnak a történet másik felén: a tunéziai származású Fituos és Bouli, valamint a playboy Jérome Attias.

Fitous az utcán tanulta meg, hogyan juthat a lehető legtöbb pénzhez. Olvasni alig tud, de az emberekhez remekül ért. Mint a legtöbb olyan ember, aki nélkülözésben nőtt fel, ő sem tud ellenállni annak, hogy minden adandó alkalommal fitogtassa vagyonát. Bouli-val régi ismerősök és üzlettársak.

A jól menő kereskedő bizniszt vezető Jérome Attiasszal egy pókerpartin találkozik Fitous. Attias a gazdagok felelőtlenségével kezeli a pénzt, de vagyonát és pozícióját is jórészt milliárdos apósának köszönheti. Kockázat- és adrenalinfüggősége egyre veszélyesebb manőverekbe sodorja.

A trió 2008-ban szövetkezett azért, hogy pénzt játsszon ki az Európai Unió Overgreen nevű új szén-dioxid-kvótapiacáról, a legóvatosabb becslések szerint is legalább egymilliárd eurót keresve fedőcégek és offshore-számlák bonyolult hálózatának segítségével.

Rendezői koncepció

Gianollit saját bevallása szerint amellett, hogy az ábrázolt bűntény valóban megtörtént, az fogta meg, hogy a karakterek és társadalmi osztályok mennyire széles skálája jelenik meg a történetben. Mindemellett olyan elvontabb, morális kérdéseket is feszeget, mint az irigység és a Földünket fenyegető klímavészhelyzet.

A rendező maga írta a sorozat forgatókönyvét is, és már ekkor tudatosult benne, hogy nem lehet egy kilencvenperces filmben feldolgozni.

– Annyira sok karakter van benne. A történet egyik országból a másikba vándorol, egyik karakterről a másikra, egy társadalmi osztályból egy következőre – mondta Gianolli. – A dekadencia, a csalás és a szerencse mind kiváló téma egy rendezőnek, de úgy gondoltam, egy ilyen történet még érdekesebb, ha megjelennek a jó és a rossz kérdésein töprengő, elhivatottan a bűnt üldöző karakterek. Ezt a feszültséget abban a különleges, már-már megszállott kapcsolatban jelenítem meg, amely a nyomozó, Simon Weynachter és a banda egyik tagja, Jérome Attias között alakul ki. Tulajdonképpen egy helyzetjelentést akartam forgatni a mai világról és a benne rejlő ellentmondásokról – nyilatkozta az alkotó.

Hol lesz elérhető?

Az évszázad csalása május 13-tól a Direct Now alkalmazásban bárhol és bármikor streamelhető, míg a hagyományos tévézés szerelmeseinek május 16-tól esténként a Direct One csatornán is követhető lesz. Fontos tudni, hogy a Direct Now alkalmazás a Direct One előfizetőknek ingyenesen elérhető és letölthető.

A Direct One TV szolgáltató műsorkínálatában elsősorban a CANAL+ gyártású prémium televíziós tartalmak, valamint a tv szolgáltató francia médiacsoport által gyártott sorozatok, köztük exkluzív tartalmak és országos premierek érhetők el.