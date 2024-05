Húsz helyszínen több mint ötven program

Porga Gyula, Veszprém polgármestere úgy fogalmazott: a város a saját közösségeit, színes kulturális életét ünnepli a Gizella-napok rendezvénysorozat napjaiban. Az Európa kulturális fővárosa (EKF) programsorozat égisze alatt néhány programelem megújult, mellette számos állandó, visszatérő programelemmel találkozhatnak az érdeklődők – mondta a polgármester.

A Gizella-napok idei programjai

Zalavári Eszter, a Veszprémi Programiroda Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 20 helyszínen több mint 50 program várja majd az érdeklődőket.

A rendezvénysorozat zenei, képzőművészeti, irodalmi színházi, tánc-, sport- és gasztronómiai programokat vonultat fel.

A Gizella-napok hagyományos, Gizella királyné alakjához kapcsolódó programelemeinek idén is Veszprém történelmi belvárosa ad helyet.

A Gizella-díjak átadását és a Honvéd Férfikar ünnepi koncertjét az Óváros téren, az ünnepi szentmisét pedig a Szentháromság téren rendezik meg.

A történelmi felvonuláshoz a hagyományőrzők, zászlóforgatók, gólyalábasok, a passaui vendégek, a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai és a pálinkalovagrendek mellett idén harmadik alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak - mondta Zalavári Eszter.

A fesztivál hétvégéjén, május 10-11-12-én gazdag könnyűzenei kínálat várja az érdeklődőket.

A koncertek idén négy helyszínen zajlanak, az Óváros téren, a Hangvilla előtti téren, a Vár Áruház előtti téren és a Fortuna udvarban. A Follow The Flow, a 4S Street, a Margaret Island, a Magna Cum Laude, Horváth Tamás és Charlie mellett a Szabó Balázs bandája, a Napfonat, a Jazzbois és a Söndörgő is színpadra lép.

A színpadokon idén is helyet kapnak a helyi kötődésű előadók:

fellépnek a Hangár Könnyűzenei Központ növendékei, a Sofi & The Funktazi, az LGT-emlékzenekar, a Fix Alibi, az Ancient Spaceships, a Caroline Street és a The Crazy Rogues. A Papírkutya Kultúrbisztróban pedig a fesztiválhétvége előtt és alatt is számos program várja az érdeklődőket; fellép a Kéknyúl, Szűcs Krisztián és a Balázs Elemér Group is.

A Művészetek Házában és a Csikász Galériában képzőművészeti kiállítások látogathatók, a Fixir galériában a Lighthouse Egyesület alkotóinak kompozícióiból nyílik térspecifikus, csoportos kiállítás.

A Művészudvarban interaktív grafikai workshoppal, családi alkotóudvarral és vándorfényképész-bemutatóval készülnek a szervezők.

Május 11-én és 12-én rendezik a Veszprémi Városi Stadionban a Magyar Egyetemi-főiskolai Országos Atlétikai Bajnokságot.

A versenyen a legjobb hazai, felsőoktatásban részt vevő atléták küzdenek meg az országos bajnoki címekért, valamint nyílt versenyeken magyar és külföldi atlétáknak nyílik lehetőség a nyári világversenyekre, a felnőtt Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára történő kvalifikációra – fűzte hozzá Zalavári Eszter.