Meghalt Steve Albini, aki nélkül a Nirvana, a Foo Fighters és a Pixies sem lenne az igazi

Bár zenészként indult, ő volt a Shellac and Big Black frontembere, végül producer és hangmérnök is lett belőle, megépítette a saját stúdióját is 1997-ben, az Electrical Audiót. Ő rögzítette többek között a Pixies vagy éppen PJ Harvey munkáit, a Nirvana Utero című albumát – az egész úgy kezdődött, hogy Kurt Cobain részegen felhívta, hogy vele akarnak dolgozni –, illetve részt vett a Foo Fighters Something from Nothing című dalának felvételében is. A Sonic Highways című sorozatban bővebben is beszél a hitvallásáról.

Albini kegyetlen szókimondásáról is híres volt, többször is felemelte a hangját a kizsákmányoló zeneipar miatt. Halála előtt éppen a Shellac új albumának, a jövő héten megjelenő To All Trains turnéjára készült.