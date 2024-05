Nagyszabású gálakoncerttel emlékezik Szenes Ivánra az Operettszínház

Holnap este hét órától Dancs Annamari, Füredi Nikolett, Janza Kata, Nádasi Veronika, Homonnay Zsolt, Laki Péter, Kiss-B. Atilla, Kocsis Dénes és Szomor György, a Budapesti Operettszínház sztárjai, valamint Borsi Lili és Tucker Áron előadásában csendülnek fel az örökzöld dallamok, amelyeket a művészek bizonyára a közönséggel együtt énekelnek majd az estén. Ráadásul mindezt Homonnay Zsolt, a színház művészeti vezetőjének rendezésében, ámulatba ejtő nagyzenekari hangzással és lenyűgöző látványvilággal tárják a nézők elé: egyszóval, minden adott ahhoz, hogy a nézők eltöltsenek egy felejthetetlen estét a Nagymező utcai teátrumban.

Szenes Iván

Egy szál gyufa is elveszti a fejét; Nekem a twist után van nosztalgiám; Találtam én egy virágot; Érd el, ha tudod; Halló, Cherie!; A legtöbb ember ott hibázza el; Ha legközelebb látlak; Egy boldog nyár Budapesten; Mások vittek rossz utakra engem, Vuk dala: csupán néhány dal a májusi gála műsorából, s látható, hogy Szenes Iván hosszú és gazdag pályafutása során szinte kifogyhatatlan volt a slágerekből.

Nem csoda, hiszen minden idők legtermékenyebb magyar szövegírója, és napjaink legtöbbet játszott szerzője. Hozzávetőlegesen kétezer dalszöveget írt, és minden generáció ismeri a számait a mai napig.

Talán kevéssé köztudott, de Szenes Iván írta többek közt Bilicsi Tivadarnak a Jöjjön ki Óbudára, Kazal Lászlónak az Egy Duna-parti csónakházban, a Tolnay Klári-Páger Antal párosnak az Orchideák vagy Kovács Katinak az Add már, uram az esőt című dalaik szövegét.

Szenes Iván színpadi szerzőként kezdte pályafutását, többek között az Operettszínházban, így nem véletlen, hogy születésének 100. évfordulóját is ott ünneplik. Több mint kétszáz színdarab fűződik a nevéhez, a legtöbb zenés darabot ő jegyzi, és több mint 490 bejegyzett bemutatója volt. Pályája kezdetén a Vidám Színpad dramaturgjaként dolgozott, az Országos Cirkuszi Vállalat varietéosztályának művészeti vezetője is volt, 1961 és 1979 között pedig Győrben a Kisfaludy Színház és a József Attila Színház, 1979-től a Vidám Színpad dramaturgjaként működött. Malek Miklóssal, Hofi Gézával és Kovács Katival közös munkájuk a Kell néha egy kis csavargás című 1976-os zenés rádiójáték, amelynek több száma (Próbálj meg lazítani, Macska-duett) ikonikus slágerré vált. Megszámlálhatatlan filmet, rádió- és tévéjátékot mutattak be verseivel, illetve az ő átdolgozásában. Az MTV 2010-ben sugározta a Szenes Színház című műsorát, amiben előadta Klikkelj rám! című legutolsó slágerét, amelyet az internet ihletett.