Még nagyobb budapesti bulit tart a Five Finger Death Punch – rendkívüli bejelentést tettek

A multiplatina eladásokkal rendelkező hard rock zenekar, a Five Finger Death Punch megváltoztatta a július 9-i, budapesti koncerthelyszínét – s erre jó okuk volt, tekintve, hogy az eredetileg a Barba Negrába meghirdetett koncertre olyan jól fogytak a jegyek, hogy érdemes és szükséges is volt váltani.

A megvásárolt jegyek a Five Finger Death Punch koncertjére változatlan formában érvényesek, és mostantól ülőhelyek is kaphatók (Forrás: Live Nation)

A nagy érdeklődésre való tekintettel a telt házassá vált Barba Negra helyett a zenekar a Budapest Arénában fog fellépni, és így minden érdeklődő magyar rajongó részt tud venni a koncerten – hívta fel a figyelmet a Live Nation közleménye.

Az új helyszínen is az Ice Nine Kills az előzenekar

A Five Finger Death Punch jelenleg Európában turnézik show-jával, valamint fellépnek a legnagyobb fesztiválokon. Emellett a Five Finger Death Punch továbbra is a Metallica M72 erópai stadionturnéjának előzenekara. Az 5FDP koncertjein, beleértve a budapestit is, az Ice Nine Kills az előzenekar.

A július 9-i, a Budapest Arénában megrendezendő 5FDP-show jegyei már kaphatók. A korábban megvásárolt Barba Negrás jegyek pedig változatlan formában érvényesek a Budapest Arénába.

Megjelent a DMX-szel közös This Is The Way

A 5FDP nemrégiben kiadta a 9. albumuk, a 2022-es Afterlife deluxe verzióját. Az album négy bónusz számot tartalmaz. Három dal – a The End, a Judgement Day és a Thanks For Asking – akusztikus verzióit, valamint egy új dalt, a This Is The Way-t, a 2021-ben elhunyt legendás rapper, DMX közreműködésével.

Jelenleg ez a dal 2. helyen áll az amerikai rock rádiós listán, megjelenésekor pedig vezette Billboard hard rock listáját, ezzel ez a zenekar 17. listavezető, és 35. top 10-es száma.

A Five Finger Death Punch nem csupán egy többszörös platinalemezes, listavezető hard rock banda, hanem elképesztően energikus koncertjeikről és elismerésre méltó zenéjükről (több mint kilencmilliárd streaming) is ismertek – olvasható a Live Nation közleményében.

Az 5FDP az elmúlt öt évben szilárdan tartotta top 3-as helyét a Billboard Hard Rock listákon. Ez idő alatt a banda rekordnak számító tíz első helyet is felhalmozott egymás után a Billboard rock játszási listáján, ami a Mainstream Rock Airplay történetének leghosszabb listavezető sorozata.

2007 óta az 5FDP 28 top 10-es kislemezzel, és 15 első helyezett dallal büszkélkedet, továbbá nyolc stúdióalbumot adott ki, amelyek közül hét RIAA arany vagy platina minősítést kapott, valamint két listavezető Greatest Hits albumuk is megjelent már.

Magyar gitárosuk a Call of Duty videojáték karaktere lett

Az alapító gitáros, Báthory Zoltán nemrégiben karakterként bekerült az ikonikus Call of Duty videojáték-sorozatba, ami újabb jelentős teljesítmény a banda egyre növekvő örökségében.

Ezenkívül az 5FDP számos amerikai és nemzetközi díjat és kitüntetést kapott.

Az egyik legismertebb zenei névvé vált 5FDP gyakran játszik a jelentős fesztiválokon, és megtölti az arénákat szerte a világon. A hűséges globális rajongótáborral a banda folyamatosan bizonyította elkötelezettségét a világ változása iránt azzal, hogy jelentős összegeket gyűjt különböző szervezetek számára.