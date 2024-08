Kylie Minogue még mindig őrült dögös: ilyen volt a díva koncerje a Szigeten + galéria

Ami a dalokat illeti, nagy utat jártunk be a The Loco-Motiontől kezdve a Slow-n, a Can’t Get Out Of My Headen át egészen a 2023-as Padam Padamig, két sort hallhattunk a Where the Wild Roses Grow-ból is (Nick Cave nélkül nem az igazi), és legnagyobb örömünkre az 1994-es Confide In Me is elhangzott, amelynek klipje az MTV-n edződött nézőkben bizonyára mély nyomot hagyott.

Talán felesleges összehasonítani az utóbbi évek első számú popsztárját és egy olyan ikont, aki négy évtizede kezdte a szakmát, mégis megkockáztatom, Dua Lipa 2022-es tötyöm-lötyöm koncertje és a szerdai Kylie-show között nem sok különbség volt. Az ausztrál énekesnő sosem vált önmaga paródiájává, még ma sem ciki, és ha a koncert utolsó harmada le is ült, a fesztivált egyértelműen bedurrantotta.