Kylie Minogue a Szigeten ezekhez a legendákhoz csatlakozik

Holnap harmincadik alkalommal is megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál, amellyel kapcsolatban a két legfontosabb kérdés rendszerint az, hogy melyik fellépőt érdemes feltétlenül elcsípni, és hogy mennyibe kerül a söt? Utóbbira sokkal könnyebb válaszolni, egy korsó csapolt sör 1730 forintba, egy dobozos sör pedig 1930 forintba fog kerülni, ami egészen elhanyagolható árnövekedés, és általánosságban ugyanez mondható el a fesztiválhoz tartozó többi költségről is (az ételek árai adott helyeken még alacsonyabbak is lesznek). A másik kérdésre azonban gyakorlatilag lehetetlen válaszolni. A Sziget hat napon keresztül, hatvan színpadon várja a szigetlakókat, ami valóban több, mint sok, de mégis megkísérlünk kiemelni pár sztárfellépőt – nem feledve közben, hogy a Sziget legemlékezetesebb pillanatai gyakran épphogy a kisebb színpadokhoz kötődnek.

Berendezkedés a Szigeten Fotó: Ladóczki Balázs

Kylie Minogue-tól Azahriah-ig

A nagyszínpadon bérelt helye van a világsztároknak (Robbie Williams, Billie Eilish, Justin Bieber), néha azonban igazi legendák lépnek fel, mint David Bowie vagy Prince. Minden bizonnyal ehhez a sokkal szűkebb társasághoz sorolhatjuk Kylie Minogue-ot is, aki rögtön az első napon lép színpadra. Az ausztrál szupersztárnak öt egymást követő évtizedben is volt első helyezést elérő albuma az Egyesült Királyságban. 1988-ban az I Should Be So Lucky rögtön a slágerlisták élére repítette, tavaly a Padam Padam is egy újabb Grammy-díjat ért, de ne feledkezzünk meg az olyan klasszikusokról sem, mint a Nick Cave-vel közösen énekelt Where the Wild Roses Grow, ami minden, csak nem tipikus popsláger.

A második nap sztárfellépője a nehezen meghatározható zenei stílusú, amerikai Halsey, aki a Billboard kritikusa szerint egymagában egyesíti Lorde sötét világát, Miley Cyrus neonpopját és Lana Del Rey villódzó film noirját. A fő fellépő előtt Azahriah foglalja majd el a nagyszínpadot, ami egyfelől nagyon régóta nem történt már meg a Szigeten, másfelől azonban teljesen érthető a sokat emlegetett arénás triplakoncert után. Rajta kívül ketten képviselik még a magyar hangokat a nagyszínpadon, szerda délután a Margaret Island, pénteken pedig a Beton.Hofi. A harmadik napon Liam Gallagher, az Oasis egykori frontembere lép fel, és a közelmúlt koncerttapasztalataira alapozva számítani lehet az együttes néhány igazán nagy klasszikusára, mivel az énekes programja az egykori sztárzenekar legklasszikusabb első nagylemeze, a Definitely Maybe dalaira épül. Martin Garrix nem először lép fel a színpadon, Sam Smith és Fred Again azonban elsőbálozók Magyarországon.

És a nagyszínpadon túl

Van azonban élet a nagyszínpadon kívül és Kylie Minouge után is. A L’Impératrice esetében szó szerint hétfő éjszaka hozzájuk érdemes átsétálni a Revolut színpadhoz, mert a francia formáció funkos zenéjére maguktól megindulnak a csípők és a lábak. A csapat először lép fel Magyarországon, és nem is annyira ismertek, így számítani lehet rá, hogy a közönség is nagyon sokszínű lesz (a Sziget közönségaránya a bérleteladások alapján egyébiránt sokat javult az utóbbi években a hazai közönség javára). Pénteken szintén a Revolut sátorhoz érdemes ellátogatni, ahol a Sziget egyik legkülönlegesebb parádéja várható.

A hamburgi Meute már korábban is tiszteletét tette a fesztiválon, Thomas Burhorn trombitás tizenegy fős formációja techno katonazenekarként határozza meg magát.

A Meute feltehetően az egyik legizgalmasabb dolog ma a kortárs zenében: a csapat lecsatlakoztatja a technót a keverőpultról és a kábelekről, és akusztikus hangszerekkel (harsonával, tubával, szaxofonnal, vibrafonnal, derékra csatolható dobszereléssel) adja a repetitív ritmust és az elszállós dallamokat a lábunk alá. Aki lemaradt korábban, most pótolhatja, további győzködés céljából viszont érdemes YouTube-videók nézegetésével tölteni az időt.