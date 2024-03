Újabb világsztár érkezik Budapestre

Nick Cave ősszel újra fergeteges koncertet ad Budapesten

Sokan a nagybetűs művészt látják az ausztrál dalszerző, szövegíró, énekes, filmzeneszerző és regényíró Nick Cave-ben, akinek koncertjei, lemezei, regényei kapcsán mindig előjön az a gondolat, amelyet legutóbb a Forbes foglalt össze frappánsan: „Mint minden nagy művészet, ez is egy olyan élmény, amely átalakít és évekig veled marad.”

Éppen ezért minden régi és új rajongó számára örömteli hír, hogy ősszel az augusztus 30-án megjelenő új, Wild God címre keresztelt, tizennyolcadik stúdióalbum anyagával európai turnéra indul a Nick Cave & The Bad Seeds. A The Wild God Tour néven futó turné szeptember 24-én indul a németországi Oberhausenben, és a franciaországi Párizsban ér véget. A Nick Cave & The Bad Seeds (Nick Cave, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos, Warren Ellis, George Vjestica)

október 13-án érkezik Magyarországra, a Papp László Budapest Sportarénába, ahol a vendégfellépő a második lemezét turnéztató ír Murder Capital lesz.

Soha nem gondolok arra, hogy egy lemez hogyan fog élőben megjelenni, soha, de soha nem jut eszembe

– mondta Nick Cave az augusztus végén megjelenő albumról.

Az alkotási folyamat túl bonyolult ahhoz, hogy ilyen szempontokat is figyelembe vegyünk. De most, amikor visszahallgatom a Wild God albumot, úgy érzem, élőben tényleg valami nagyszerűt tudunk összehozni. Nagyon izgatottak vagyunk! Olyan érzés, mintha eleve színpadra íródtak volna a dalok.

Borítókép: Nick Cave (Fotó: Megan Cullen)