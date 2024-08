Mónus József, a Fehér Farkas újabb emberfeletti lövése Nevadában

Az idegek harca ez! Dilemmák a döntések előtt, meghozott döntések következményeinek megélése. Hogyan álljon a nyílvessző az íjhoz képest, holt támasszam alá, lógjon a nyílvessző vége, ne lógjon, a tollat előrébb rakjam, vagy vigyem hátrébb, mindezek milliméterek függvényében. Azt nyugodtan állítom, most vadállatnak kell lenni a harcban, összeszorított fogakkal , harcolva a testi fájdalmakkal, fáradságokkal, lélektani dilemmákkal, vadállat harca fog következni hamarosan! Az emberi büszkeségnek párosulni kell a vadállat fájdalomtűrő, kíméletlen élni akarásával! Csak a győztes maradhat életben, csak a győztes örülhet a holnapnak! Akkor most is győzzünk mi magyarok, Atilla unokái!