Már forog a diák-Oscar-jelölt Freund Ádám első egész estés játékfilmje

A stáb az első forgatási napokon a a VIII. kerületben dolgozik. A forgatást 33 naposra tervezik, előreláthatólag október végéig tart majd Budapesten. Szinte mindennap máshol bukkannak majd fel, többek között a Belváros, a Hősök tere, a Puskás Stadion és a Duna-part is visszaköszön majd a filmben, illetve lakásokban, kórházakban és benzinkutakon is vesznek fel jeleneteket. Nemcsak valós helyszíneken forgatnak, hanem LED-fal előtt is, kihasználva a legmodernebb stúdiótechnika nyújtotta lehetőségeket.

Fotó: Kalicz Máté/Lupa Pictures

A forgatás kihívásai közé tartozik a rengeteg éjszakai és autós jelenet, illetve egy kisbabával való forgatás. A négy főszereplő (Pál Emőke, Rába Roland, Ferenczi Gábor és Ionescu Raul) mellett kisebb szerepekben látható lesz Tóth Ildikó és Jordán Tamás.

A Hiénák című játékfilm sok humorral átszőtt filmdráma, mely a köznyelvben csak hiénákként ismert budapesti taxisok között játszódik.

A több egymásba fűzött szálon futó történet hősei egyszerű, hétköznapi kisemberek. Egyszerre szeretetre méltók és önzők, akik utasaik legpofátlanabb átverésétől sem riadnak vissza. Ám amikor egyikőjük váratlanul lesérül, és a kényszerhelyzet miatt a félénk, áldozatkész felesége lesz kénytelen a taxiba ülni, a közösség élete felbolydul. A mindennapossá, rutinszerűvé váló hazugságok, önfelmentések és stiklik felgyülemlenek, a felszínre törnek, és végül maguk alá gyűrik hőseinket.

A Hiénák rendezője Freund Ádám, aki Szabó Ivánnal (Viharsarok, Az állampolgár) közösen jegyzi a forgatókönyvet is. Producere Iványi Petra (FoMO, Cicaverzum, A világ eredete), operatőre Gyuricza Mátyás, zeneszerzője Keresztes Gábor (Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, Drakulics elvtárs, Földiek). A látványtervező Tyekvicska Virág, a casting director Fellner Gréti, a vágó Szabó Tamás, a jelmeztervező pedig Keszei Borbála. A filmelőállító a Lupa Pictures Kft.