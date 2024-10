A Semmelweis és a Petőfi-film mellett csöndben elkészült az Arany Jánosról szóló mozi is, köröket ver a nagyokra

Rohonyi Gábor rendező és Hegedűs Georgina társrendező, forgatókönyvíró kihasználva Arany János életének legtitokzatosabb időszakát, egyszerre feszült és látványos történetet kerekítettek a költő vándorszínészként eltöltött epizódjából.

Ezt Arany olyannyira titkolta, hogy még életrajzíróit is arra kérte, inkább ne bolygassák ezt a minden jel szerint nagyon is jelentős időszakot, ami után a költő – felhagyva minden romantikus ambíciójával – hivatalnoknak állt, és íróként is csak bő tíz évvel később kezdte meg működését.

Ő maga sem nyilatkozott a féléves országjárásról, munkásságában egyedül a címadó (egyébként befejezetlen) Bolond Istók című verses regényében tesz rá apróbb utalásokat.

A titok azonban kétségkívül megmozgatja az ember fantáziáját, és a gondolkodó, alkotó elme rögtön kombinálások egész sorát kínálja fel. Hegedűs Georgina forgatókönyve ezt használja ki, mesteri egyensúlyérzékkel.

A filmet Istók (Liber Ágoston ) és Sári (Gellért Dorottya) között bontakozó románc, és a színtársulat vezetőjével, Hubayval (András Pál) való rivalizálás hozza közel a nézőhöz, rendkívül erős színészi alakításokkal, de még a mellékszerepekben is remek játékokat láthatunk. Máskülönben az alkotók sok tekintetben törekedtek a valóság megjelenítéséhez, így a fikciós jelleg dacára nemcsak Arany poétikája, szerzői hitvallása, hanem az 1830-as évek Magyarországa is hitelesen elevenedik meg benne.