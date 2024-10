Meghosszabbították a szegedi Munkácsy-kiállítást, ma köszöntötték a 30 ezredik látogatót

Hegedűs Anita közölte, hogy

a 30 ezres látogatottság elérése jól jelzi a tárlat sikerét: nemcsak a nyár folyamán, hanem ősszel is sokan kíváncsiak Munkácsy lenyűgöző műveire.

Paál László és Munkácsy Mihály Eső után, őszi hangulat című képe. Fotó: Kieselbach Galéria

Továbbra is a hétvégék a leglátogatottabb időszakok, amikor ajándék tárlatvezetéseket is tartanak az érdeklődőknek. Kedden a 30 ezredik látogatóként Kovács Györgyné Máriát és férjét köszöntötték. A Hajdúszoboszlóról érkező házaspár először jár Szegeden, a kiránduláson 50. házassági évfordulójukat ünnepelték. A szerencsés látogatók egy Munkácsy-ajándékcsomagot vehettek át, melyben „munkácsys” ajándéktárgyak kaptak helyet: jegyzettömb, bögre, kulcstartó, mágnes, kiállítási katalógus és egy kisméretű vászonfestmény is lapult az ajándéktáskában.

A szegedi kultúrpalotában júniustól tekinthető meg a Munkácsy Mihály több mint nyolcvan alkotását bemutató kiállítás. A tárlat gerincét Pákh Imre tulajdonában álló képek adják, melyekkel – mivel magángyűjteményben találhatók – jóval ritkában találkozhat a közönség, mint a közgyűjteményekben őrzött művekkel.

A kiállításon szerepelnek a Móra-múzeum saját tulajdonú Munkácsy-festményei is, így a Honfoglalás szín- és szénvázlata, valamint a Felszolgálólány című kép is.