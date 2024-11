Elment a pimasz, meghalt a Bee Gees legendás zenésze

A zenész az 1960-as években csatlakozott a zenekart alapító testvérekhez, négy Bee Gees-albumon működött közre, mielőtt 1970-ben elhagyta az együttest, mert a menedzserrel konfliktusai voltak. A Best of the Bee Gees produkciós menedzsere, Gary Walker elmondta, hogy Petersen szombaton még fellépett egy show-ban, vasárnap pedig a „boldog és szokásos pimasz énjét” hozta.