A legelső pillanattól, három-négy napos koruktól fogva bevontuk őket a színpadi életünkbe is, sosem választottuk külön a szakmát és a családot, számunkra ez így együtt kerek, a teljességet a család és a zene harmóniája adja. Talán ez lehet a magyarázata annak, hogy őket is magával ragadta a színpad varázsa, és nemcsak a két nagy, hanem már a hétéves is fellép saját iskolai-zeneiskolai-balettszíni előadásokon. A gyakorlás természetes része az életünknek, éppen úgy, mint reggelenként a mindennapi felébredés, esténként pedig az elalvás