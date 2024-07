Lezárult az 5. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny

A magyar holokauszt 80. évfordulója alkalmából a versenyzők több kortárs szerző művéből is felkészültek, amelyeket a második fordulóban adtak elő. A kortárs darabok legjobb előadásait is díjakkal ismerte el a zsűri. Balogh Máté A Lament of Rembrandt’s Jeremiah című művének legjobb előadásáért Leonhard Baumgartner (Ausztria) vehetett át díjat. Bella Máté The White Chaccone című művének előadásáért Constantin Stefan Cristian (Románia) játékát ismerték el. Tornyai Péter Stolperstein című új művét Maksym Synytsky (Ukrajna) játszotta legjobban, míg Shlomo Mintz In Memory című kompozíciójával Kimia Corke (Svájc) kapta a legjobbnak járó elismerést.