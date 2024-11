Óriási siker: „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címmel díjazták a magyar eseményt + videó

Az Advent Bazilika 2023-ban egyszer már bravúrral elért sikert hozott a magyaroknak azzal, hogy negyedszerre is Európa legjobb karácsonyi vásárának választották a European Best Destination online szavazásán. Akkor minden idők legtöbb szavazatával többek között London, Bécs, Brüsszel és Prága rendezvényeit előzte meg a versenyen.

Az eredmény példa nélküli volt az európai karácsonyi vásárok történetében: soha korábban egyetlen ünnepi rendezvénynek sem sikerült négyszer elhódítani a rangos elismerést, amit az Advent Bazilika ráadásul a 2019-es első helyezés után 2021-óta zsinórban harmadszor, folyamatosan kiérdemelt.



2024-ben az Advent Bazilika nem indult a karácsonyi vásárok versenyében, de a 2023-as történelmi siker után egy évvel az amerikai Forbes online felületén bejelentették, hogy az Európa legszebb karácsonyi vásárai között zajló 15 éves versenyt szervező European Best Destination utazási portál szakemberei a legrangosabb díjjal ismerik el az Advent Bazilikát,

ezzel végérvényesen az európai mezőny fölé helyezve a magyar rendezvényt.

Minden idők legjobb európai karácsonyi vására megújult térelrendezéssel és számos újdonsággal várja a látogatókat: idén új karácsonyfa érkezett a vásárba és grandiózus karácsonyi ékszerként pompázó fényháló díszíti a teret.



A karácsonyfa előtti területen hetente több alkalommal élő zenei produkcióik csendülnek fel, és itt kap helyet az a Mikulás szék, amelyet az előadások szünetében bárki kipróbálhat és fotót is készíthet.

A látogatók minden nap 17:30-tól fél óránként gyönyörködhetnek az Advent Bazilika egyik leglenyűgözőbb programelemében, a Bazilika homlokzatára vetített fényfestésben. A 3D vetítések szüneteiben a vállalkozó kedvűek a rendezvény szelfipontjáról egyedi mintát is varázsolhatnak az épület homlokzatára – hogy aztán fotót készítsenek és a szelfi automata 48 nyelvű karácsonyi üzeneteivel kiegészítve posztolják azt.

A Szent István téren a Bazilika előtt foglalja el méltó helyét a csodálatos betlehemi jászol, valamint itt díszíti a teret az a monumentális adventi koszorú is.

Az Advent Bazilika területén idén is válogatott hazai kiállítók kapnak helyet, amelyek között kézműves és gasztronómiai árusok egyaránt megtalálhatók. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők idén is gondoskodtak róla, hogy minden pénztárcának megfelelő étel- és ital kínálat várja a látogatókat.

Kivétel nélkül minden nagykonyhánál elérhető naponta egy étel, abból a hétből, amelyet 1600 forintos fix áron vásárolhatnak meg a látogatók.

Emellett pedig a vásár tematikus gasztro hétvégéin közel 50 olyan ételből is lehet választani, amelyek maximalizált, 2500 forintos fogyasztói áron érhetők el.