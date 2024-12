Téli mesék, fénypark és a lélek mélységei – Öt program az ünnepekre

Kristály, a téli mesevilág

Igazi családi program a Recirquel Kristály című produkciója (Fotó: Hirling Bálint)

Decembertől megújult, még grandiózusabb díszletekkel és új szereposztással már hetedik alkalommal látható a Recirquel nagy sikerű téli újcirkusz meséje, a Kristály. Van, ami változatlan maradt: Kristály szerepében továbbra is Horányi Juli énekesnőt láthatjuk, az olykor zord, de annál mulatságosabb udvari Manót a társulat korábbi előadásaiból is jól ismert Egyed Brigitta színésznő alakítja. A produkciót a lenyűgöző artistaszámok mellett sokféle táncos elem teszi feledhetetlenné, hazánk legbravúrosabb hiphoptáncosai is a jeges porondra lépnek.

A Millenáris üvegcsarnokban a közönség szeme láttára kelnek életre a csillogó, jégbe fagyott, bámulatos meseképek, a különleges cirkuszi térnek és az immerzív élménynek köszönhetően a lebilincselő történet részeseinek érezhetjük magukat.

A gyerekek és felnőttek számára egyaránt izgalmas előadást január 5-ig tekinthetjük meg.

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztárában és online, a Müpa weboldalán.

Erzsébet királyné fényparkja

A Gödöllői Királyi Kastélyt tekintette második otthonának Erzsébet királyné, aki összesen 2663 napot töltött magyar földön. Nemrég itt alakítottak ki egy különleges fényparkot, amelyet teljes egészében Sisi emlékének szenteltek. A kastély kertjében található fénykert egy különleges kiállítás, amely a híres osztrák császárné és magyar királyné, Erzsébet korába repít vissza. Ezt a csodálatos kastélykertet, amelyet Erzsébet királyné annyira szeretett, most több százezer lámpával, több tucat gyönyörű fényszoborral és dekorációval világítják meg. Sétálhatunk a királyi udvar színterei között, felfedezhetjük Sisi kedvenc helyeit és a gyerekek számára is vonzó, mesebeli hangulattal teli világot.

A kiállítás fénypontja az öt méter magas Sisi-szobor, melyet több mint háromezer-ötszáz LED-izzó világít meg.

A park egyedülálló lehetőséget kínál, hogy megismerjük a császárné történetét és a kastély pompás atmoszféráját.

A fénypark február 28-ig látogatható nyitvatartási időben, 17 és 21 óra között.

Jegyek elérhetők a kastély honlapján.

A diótörő nélkül nincs karácsony

Csajkovszkij utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve, A diótörő évtizedek óta a karácsonyi készülődés elengedhetetlen része szerte a világban és a budapesti Operaházban is. 2015 karácsonyára egy újragondolt, a klasszikus balett hagyományait követő, de a XXI. század táncművészeti és látványvilágbeli elvárásainak megfelelő, új darab született. A klasszikus zenei anyagra egy igazi diótörő-specialista, a nemzetközi hírnévnek örvendő Wayne Eagling és a társulatot igazgató Solymosi Tamás koreografált új mesebalettet. A két felvonásos mesebalettben közreműködik a Magyar Nemzeti Balett tánckara, a Magyar Állami Operaház Zenekara és Gyermekkara, valamint a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei.

A diótörőt január 12-ig több időpontban műsorra tűzik.

Jegyet az Operaház weboldalán válhatnak.

A diótörő mesebalett igazi karácsonyi program (Fotó: Opera.hu)

Világzenék és népzenék

A Bordó Sárkány saját meghatározása szerint középkori világzenét játszik. A középkori hangulatba ültetett Bordó Sárkány dalok a mai kor világzenei hangzásvilágához igazodó, táncra perdítő, erőteljes dinamikai felfogásban szólalnak meg. A saját szerzemények mellett a magyar és európai középkori dalokat, táncokat bátran ötvözik saját alkotói elképzeléseikkel. Az együttes, megalakulásától számítva tizenhét külföldi országban adott koncertet, legközelebb december 28-án, 20 órakor a Fonóban hallhatjuk őket. Az est másik fellépője a Török Tilla Folk Experience.

A Junior Prima díjas Török Tilla multiinstrumentalista énekesnő, dalszerző, a magyar és kortárs népzene képviselője.

Zenéje a keleti és a nyugati világban is egyaránt megtalálja helyét. A magyar és a sztyeppei népek népzenéje inspirálja művészetét, mely zenei világban a magyar népzenét világzenei palettán kelti életre. Mindezt különleges népi hangszerek, ősi ritmusok és a misztikum szövi egésszé.

A koncertre jegyet a Fonó honlapján vásárolhatnak.

A lélek mélységei

December 29-én 19 órától a Magyar Zene Házában A lélek realizmusa című összművészeti esten a népköltészet megtárgyalásától jutunk el a lélek mélységeibe. Csoóri Sándor esszéiből hallhatunk részletek Császár Angela tolmácsolásában, miközben Pál István Szalonna és bandája zenél, Navratil Andrea énekel, valamint Berecz István és barátai táncolnak.

A köznapi varázslat ettől kezdve már csak folytatódik. Pávák szállnak föl sárga háztetőkre, zöld ág bujdosik és zöld levelecske, hogy töprengésemben segítségemre siessen. S be se kell már hunyni a szememet, hogy a számlálhatatlan éjszaka közül azt az egyetlen egyet láthassam, midőn két fa között süt ki a Hold, e földig érő szerelemtükör. És ha behunyom is, csak azért, mert a villogó felület szór szét annyi fölös ragyogást, hogy nemcsak a népdalbeli tájak kerülnek különös megvilágításba, hanem a népdalokra vonatkozó meghatározások is.

Efféle szövegekből áll össze A lélek realizmusa című Csoóri-est, olyan kiegészítéssel, amiről a költő is csak álmodhatott.

Az estre jegyet a Magyar Zene Háza oldalán válthatnak.