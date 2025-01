Hogy kerül a palacsinta a plafonra?

Az alkotást rendezőként és forgatókönyvíróként is jegyző Lakos Nóra, a nagy sikerű Hab direktora szívet melengető felnövéstörténetet írt, amely sok-sok humorral, érzékenységgel és XXI. századi vizualitással meséli el egy új család születésének történetét. A minden korosztálynak felhőtlen szórakozást ígérő film a holland Annet Huizing tizenkét országban, köztük a Magyarországon is megjelent könyve, a Hogyan írtam véletlenül egy könyvet? adaptációja. A Svenk szombat esti adása megmutatja a jövő héten mozikba kerülő film születéstörténetét, amit a rendező- forgatókönyvíró és a producer mesélt el a Svenk stábjának.

Demeter Villő, a Véletlenül írtam egy könyvet főszereplője (Forrás: Facebook)

Svenk: a film az írás csodáját mutatja meg

„A film fő témája az írás csodája és az, hogy egy 12 éves kislány a főszereplőnk, aki egyébként zseniális, életében először játszott és csodálatos benne! A történet alapvetően arról szól, hogy ő hogyan tanulja meg kiírni magából az érzelmeit, amik segítenek abban, hogy tovább lépjen a fájdalomban, az örömöket megtalálja, és kinyissa a szívét” – mondta Lakos Nóra, a film rendezője és forgatókönyvírója a Svenk stábjának.

A rendezőnő azt a kulisszatitkot is elárulta, hogyan került fel a plafonra az a palacsinta, amit gyermekkorából szőtt bele a történetbe: „az volt nehéz, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy a palacsinta fent maradjon majd a plafonon és végül a mágnesek oldották meg úgy a problémát, hogy a tésztába is bekerült egy mágnes, illetve egy olyan álplafon, amiben szintén mágnes volt.”

Ez egy sírós-nevetős családi mozi

Sümeghy Claudia producer családi filmjének filozófiájáról alkotott gondolatait árulta el a Svenk stábjának: „ez annyira univerzális téma, amihez mindannyiunknak van minimum egy kapcsolódási pontja, amire rálelhet a film nézése során, arról nem is beszélve, hogy ez egy sírós-nevetős családi film, mindig ezt szoktuk mondani.

Nagyon kevés ilyen készül Magyarországon és azt tapasztaljuk, hogy tényleg az érzelmek olyan amplitúdóját mozgatja meg.

Annyira jó hallgatni, ahogy kuncognak a film alatt a nézők, de közben elérzékenyülnek, szipognak, előkerülnek a zsebkendők, és az egész filmre olyan visszajelzéseket kapunk, hogy ez bőven túlmutat a gyerekfilm kategóriáján.”

A film születésének első pillanatait rendhagyó körülmények befolyásolták. A történettel a Véletlenül írtam egy könyvet leendő nézői – gyerekek és szülők egyaránt – a Premier Kultcaféban tartott exkluzív olvasópróbán találkozhattak először, ahol a film szereplői is bemutatkoztak.

A tesztvetítés közönségének ötleteit is hasznosították

A Fehér Dániel műsorvezetésével és narrációjával zajló eseményen a film gyerek- és felnőtt szereplői részleteket olvastak fel a forgatókönyvből, amelyre a jelenlévő közönség azonnal reagálhatott, a felolvasás végén pedig egy kérdőív kitöltésével oszthatta meg a véleményét a történettel kapcsolatban – a fiatal közönség legjobb ötletei bekerültek a filmbe is.

A film ismert színészekkel, különleges helyszínekkel és 21. századi látványvilággal vezeti be a nézőket egy kedves, kissé különc család életébe.

Nina (Demeter Villő) legfőbb vágya, hogy író legyen – kreativitását animációsfilm-rendező apjától (Mátray László) örökölte. Mindennapjait kétbalkezes bűvész öccse (Hárs Bonca) kavarja fel, s mivel az anyukája (Lovas Rozi) korán meghalt, női mintaként kissé merev nagynénje (Tenki Réka) szolgál a családban. Amikor apja életébe új szerelem (Rujder Vivien) érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő (Zsurzs Kati) iránymutatásait követve az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését, és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem (Kövécs Barnabás) felé.

Amszterdamban volt a világpremier

A holland–magyar koprodukcióban készült film világpremierként először az amszterdami Cinekid Festival versenyprogramjában volt látható október 29-én, ezt követően a Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be a Just Film Youth and Children’s Film Festival elnevezésű programban.

Az A kategóriás tallinni filmfesztiválon a Véletlenül írtam egy könyvet a legjobb film díját nyerte el a gyerekfilmes versenyben, a főszereplő Demeter Villő pedig elnyerte a legjobb fiatal európai tehetség díját a legfontosabb fiatal közönségnek szóló lengyel filmfesztiválon, az Ale Kinón.

A film a Nemzeti Filmintézet első zöldprodukciója, melyet a JUNO11 Distribution, valamint az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány január 16-án mutat be a hazai mozikban.