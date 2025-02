Franz Ferdinand a Művészetek Völgyében

Világhírű banda Kapolcson

A csapat 2019 óta az első külföldi fellépő lesz az összművészeti fesztiválon, amelyen idén is számos népszerű magyar előadó ad koncertet. A világhírű, indierockban utazó glasgow-i zenekarnak, amely korábban kétszer is (2013-ban és 2019-ben) koncertet adott a Sziget fesztiválon, 2023-ban pedig Veszprémben lépett fel,

The Human Fear című, néhány hete megjelent új lemezét bemutató turnéja érinti nyáron a Művészetek Völgyét.

A Franz Ferdinand új, sorrendben hatodik stúdióalbuma arról szól, hogy minden változás, nagy lépés félelemmel jár, a sebezhetőség után viszont felszabadító átélni, ahogy legyőzzük ezt az érzést. A legfontosabb brit zenei díjakkal elismert, Alex Kapranos által vezetett együttes a kapolcsi Panoráma Színpadon természetesen régi slágereit, köztük a Take Me Outot, a Do You Want Tot és a No You Girlst is el fogja játszani. A The Human Fear című lemez magyar vonatkozása, hogy a borítót Maurer Dóra Hét elforgatás című képe inspirálta. Maurer Dóra és több más hazai kortárs képzőművész alkotásait közvetlenül is lehetősége lesz megtekinteni a Művészetek Völgye közönségének, amelyet a fesztivál idején a Művészvölgy Kúriában 65 alkotással és a művészekkel folytatott beszélgetésekkel várnak.

A fesztiválon a kapolcsi Panoráma Színpadon a hazai könnyűzenei színtér legismertebb szereplői is ott lesznek, köztük a Bagossy Brothers Company, a Quimby, a Bohemian Betyars, a Margaret Island, a Blahalousiana és a Besh o droM. A Művészetek Völgyében ünnepel a 15 éves Ivan & The Parazol, a 25 éves 30Y és hiperkarma, de zenélni fog a Punnany Massif, a Bëlga, az aurevoir., az Esti Kornél, valamint a már korábban bejelentett előadók, az Elefánt, a Carson Coma, Beton.Hofi, a Jazzbois, az Analog Balaton, Co Lee, Moriones, valamint Koncz Zsuzsa és Zorán is.

Buda Udvar idén először

A zenei kínálaton túl hagyományosan szinte valamennyi más művészeti ág is képviselteti magát a fesztivál tíz napján: csaknem háromezer zenei, színházi, irodalmi és képzőművészeti program kap helyet nyáron a Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd hármasban. A Művészetek Völgye a főváros II. kerületével együttműködve indítja útjára Kapolcson a Buda Udvart, ahol az önkormányzat művelődési intézményein, a Marczibányi Művelődési Központon, a Budai Táncklubbon és a Vízivárosi Galérián kívül Budapest egyik legsikeresebb városrehabilitációs programjának, a Margit-negyednek az alkotóközösségeit is megismerhetik az érdeklődők. A Loupe, a Jurányi Ház, a Dante és az Átrium mellett izgalmas jelenléttel készül a Képező, a Manyi, a Start Galéria, a MUMU, a Színkör és a hamarosan nyíló Dugattyús.