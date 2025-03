Kiderült, miért illegális az intim torna

– Az Intim Torna Illegál banda másfél évtizedes múltra tekint vissza, hiszen 2010-ben alapították. Rengeteg koncerten és számos turnén vannak túl. Elmesélne az olvasóknak néhány felejthetetlen emléket, amiket ezeken az eseményeken szerzett?

Dorogi Péter, az Intim Torna Illegál alapítója (Fotó: Ungor Richárd)

– Rengeteg magyar városban, községben jártunk, mindenhol vannak rajongóink. A koncertek alatt több példaképünkkel is együtt zenélhettünk: Zorán vendégeként énekeltem az Apám hitte dalt az Arénában, az Illéssel mentünk egy arénaturnéra, a kolozsvári magyar napokon pedig Demjén Rózsival zenéltünk. Ezek az élmények mind nagy hatással voltak az egész együttesre. A VOLT fesztiválon az Arctic Monkeys zenekarral beszélgettünk, majd az Iron Maidentől kaptunk VIP színpadi belépőket, amivel olyan helyekre is bejuthattunk, ahova még a fesztivál igazgatóját sem engedték be.

De az egyik legkiemelkedőbb történet az volt, amikor Kolozsváron a rajongók egy káddal a fejük felett tomboltak, amiben egy ember lyukat vágott (szerk.: a bandának van egy Vágjál lyukat a kádba című nótája). Ezt a kádat még sok-sok koncertre elhozták, és még a biztonsági szolgálat is mindig segített átemelni a kordonon, a benne ülő lyukat vágó emberrel együtt.

Teljes volt a béke!

– Az együttesének meglehetősen érdekes a neve. Biztosan megkérdezték már, mi ihlette. Elmondaná nekünk is?

– A zenekar alapításának a híre megelőzött minket, és pár hétre rá felkérést kaptunk, hogy mutassuk be a készülőben lévő dalokat egy fesztivál keretein belül. Természetesen elfogadtuk a felkérést, ami egyben kihívást is jelentett, hiszen nem volt még kiforrva az előadás, és a zenekarnak még nem volt neve sem. A szervező két napot adott arra, hogy előálljunk egy használható zenekari névvel. Az akkori törzshelyünkön ülve tanakodtunk, hogy mi lenne a legjobb, természetesen rengeteg használható név került az asztalra, de nem tudtunk dönteni.

És ekkor pillantottuk meg a falon az „intim tornát vállalok” feliratot, amin nagyon elcsodálkoztunk, és azt reméltük, hogy mindenki más is így fog majd tenni, ha ez lesz a nevünk.

Az Illegál szót én tettem hozzá, mert így éreztem teljesnek a nevet, és ez jobban kifejezte a zenekar néhol világzenébe forduló alternatív rockzenei stílusát.

– Ahogy olvastam, a zene már a gyerekkorát is átitatta. Ki a legnagyobb zenei példaképe?

– Hatéves körüli gyerek lehettem, amikor beleszerettem a dobba. Egészen elbűvöltek a ritmusok. Ceruzák voltak a dobverőim, legós doboz és lábas volt a dobszerelés. A rádióból szólt a zene, és próbáltam utánozni azt, amit hallottam. Ösztönösen jött belőlem, amit játszottam, és amikor a nagymamám elvitt a zeneiskolába, akkor kiderült, hogy nem tudok egyetlen hangot sokáig gyakorolni, úgyhogy az volt az első és utolsó dobórám. A zenei példaképeim folyton változtak, egyszerre szerettem a Hobo Blues Bandet Tátrai Tiborral és a Bon Jovit Richie Samborával, a Metallica és a Red Hot Chilli Peppers mind nagy hatással voltak rám, a Piramis és az LGT lemezeit is sokat hallgattam. Most azok a példaképeim, akik 60 év felett is jól tartják magukat és koncerteznek. Ezek a zenekarok nem a mennyiségre, hanem a minőségre hajtottak, én személy szerint ezzel tudtam azonosulni.

– Az ITI 2021-es leállását követően szólókarrierbe kezdett, majd körülbelül egy éve új életet lehelt a bandába. Új tagokkal, új dalokkal és videóklipekkel jelentkeztek. Mi adta az erőt ehhez a nagy dobbantáshoz, és hogy érzi, a banda régi rajongói visszatértek?

– Ebben az időszakban megtanultam, hogy olyan vagyok, mint egy fa. Csak akkor tudok gyümölcsöt hozni, ha jó a talaj. Van, aki ilyenkor kivágja a fát, és van, aki megkeresi a baj forrását és rendbe hozza a dolgokat. Én a meggyógyítást választottam, ki kellett cserélni a földet, de ehhez idő kellett. Ebben az időszakban a saját nevemen jelentettem meg a dalaimat, amelyekbe bele is írtam ezt a folyamatot. Több zenésszel is játszottam ebben az időszakba, és szépen kialakult, hogy kik azok, akikkel folytatni tudom az Intim Torna Illegál zenekart. A korábbi tagok közül Geschitz János vállalta a folytatást, a basszerosunk addigra sajnos egy másik híres zenekarba igazolt, ajánlására Horváth László vállalta a szerepét. A doboknál Dajka Tomás felvidéki dobos biztosítja a magabiztos tempót.

Ez egy tudatos, sok áldozattal járó időszak volt, amiben még egy nagyon veszélyes betegséget is le kellett küzdenem. A rajongók nagy része örül neki, hogy hiteles maradtam és „nem adom fel”, mint ahogy azt a dalaimban is megírtam.

Most az ő szemükbe nézhetek minden egyes koncerten, és ez az a közönség és közösség, amire szerintem minden érző dalszerző, előadó vágyik.

– Az új dalok közül az Ez a hely a hazám című különösen személyes hangvételű. Hogyan született? Mi ihlette?

– Az koncertek előtt már jóval hamarabb szoktunk megérkezni a helyszínre, hogy beálljunk a hangszerekkel, a pirotechnikával és a fénnyel. Az egyik alkalommal Geschitz János Janesszel várakoztunk az öltözőben, és elkezdett egy nagyon jó gitáralapot játszani, ami azonnal megihletett bennünket. Az egyik este összegyűlt a zenekar a családtagjaival együtt, és ott akkor, abban a pillanatban megírtam a szöveget, Janesz is hozzátett, én meg kicsit belegitároztam a játékába. Talán ennek egy olyan kivételes dalnak kellett lennie, amiben mindannyian benne vagyunk, egy közös szerzemény – ami előtte még nem nagyon fordult elő a zenekar történetében –, ami egy közös érzést fogalmaz meg, amihez mindenki mélyen kötődik, amit így ebben a formában még senki sem írt meg. Valamiért hozzánk nőtt ez a dal, szerintem sokan érzik ugyanezt az országban.

– Ha jól tudom, ön írja az Intim Torna Illegál dalait, a szövegeket és a zenét is. Milyen az alkotási folyamat? Mi lesz kész előbb, a szöveg vagy a zene?

– Szeretek különböző dolgokkal foglalkozni napközben. Most, hogy itt van a tavasz, szívesen kertészkedem is, és munka közben szoktak eszembe jutni a dalok. Általában egyszerre jön a zene és a szöveg. Ilyenkor igyekszem gitárt ragadni és minél hamarabb felvenni ezeket a dalokat, hogy később kidolgozhassam őket. Utána megmutatom a család és a zenekar tagjainak, akik még ezeket is továbbgondolják. Szeretem, ha producer is segíti a végső hangzást és a felvételeknél is ott van. Most Ligeti György ez az ember. Nagyon jó vele együtt kreatívkodni, az utóbbi négy dalban ő is közreműködött.

Számos fesztiválon találkozhatunk az Intim Torna Illegál rockzenekarral

– Most éppen egy klubkoncertturnét tartanak az együttessel. Honnan jött az ötlet, hiszen Magyarországon nagyon kevés zenész fog ilyen vállalkozásba.

– Annak ellenére, hogy jegyeket vesznek az emberek ezekre a klubkoncertekre, végeredményben számomra ezek pénzügyileg mind ráfizetésesek. Ez a klubturné egy társadalmi szerepvállalás a részemről.

Sokat kaptam a rajongóktól és a zenétől egész életemben, és van idő, amikor adni kell, mert szüksége van rá az embereknek.

Sok olyan ismert ember hallgatja a zenénket, akik híressé tették az országunkat, ők sem a pénzért lettek például olimpikonok, hisz az nem elég, kell valami több: a szív. Sosem vettem félvállról a koncertre járó embereket, minden egyes ember számít, aki ott van, és érez, ezekre a koncertekre félretesznek, minket választanak, és én mindent oda is teszek nekik a színpadon, amit csak lehet.

– Hány klubkoncert van még hátra? Merre találkozhatunk a bandával?

– Összesen tíz állomásból áll a turné, és még több mint a fele hátravan. Április közepén zárjuk a körutazást.

– Mik a további terveik? Új dal, klip, koncertek?

– Az elmúlt öt hónapban három új dalt jelentettünk meg videóklippel együtt, így most ezeket építjük be a koncertekbe és figyeljük a közönség reakcióját – szerencsére nagyon szeretik az új számokat is!

Ebben az évben Erdély legnagyobb rendezvényein főfellépőként ad nagyszabású piro- és fénytechnikával felturbózott koncertet az Intim Torna Illegál. Ezek között van a Szent György-napok, a kolozsvári magyar napok, a Double Rise Fesztivál és Tusványos.

Ez hatalmas megtiszteltetés számunkra, és bár nem először lépünk fel ezeken a helyeken, de az említett rendezvények közönsége mindig különleges erővel bír! Idén vagyunk 15 évesek, 2025 számunkra a zenekar jubileumáról szól, ezért október 18-án egy felejthetetlen nagykoncerttel zárjuk az évet Budapesten, a Barba Negrában, amire a jegyértékesítés is elindult már.