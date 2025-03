Őrült világba őrült sci-fi-paródia

A négy ország – Észak-Macedónia, Magyarország, Bulgária és Horvátország – négy éven át tartó összefogásával, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, magyarul beszélő, egész estés animáció a barátságról, a toleranciáról, a szerelemről és a béke fontosságáról szól.

Forrás: NFI

Az alkotásban többek között olyan sci-fi-klasszikusokat parodizálnak, mint a 2001: Űrodüsszeia, a Csillagok háborúja (Star Wars), a Star Trek és A galaxis őrzői.

A filmben John Vardart, a nem túl sikeres színészt egy napon elrabolja egy földönkívüli űrhajó, így fogollyá válik az űrhajó kapitánya, Zark intergalaktikus „állatkertjében” – ismertették a cselekményt a tájékoztatóban.

Ebben az őrült világban, amelyben élünk, mindannyiunknak szüksége van a nevetésre. Bár a humor a film fő mozgatórugója, a történet olyan komoly témákkal foglalkozik, mint a fajok közötti kapcsolat fontossága, a tolerancia és a barátság

– idézték a közleményben a film rendezőjét, a Párizsban tanult és sokáig ott is alkotott macedón Goce Cvetanovskit, aki számos élőszereplős és animációs produkciója mellett olyan előadóknak készített klipeket, mint Ed Sheeran vagy a Faith No More.

A tájékoztatásban idézték Miklósy Zoltán animációs rendezőt is, aki hozzátette: az alkotás negyedét a magyar Umatik készítette és a teljes utómunka is Magyarországon zajlott.

– A John Vardar vs a Galaxis látványvilága a 90-es évek Cartoon Network-hangulatát idézi, így a szülőkben is felidéződhet saját gyermekkoruk. Igazi technikai bravúr, hogy miközben hagyományos, kézi rajzosnak hat a film, minden digitálisan készült

– nyilatkozta Miklósy Zoltán. A film világpremierje 2024-ben az 57. Sitges Fantastic Filmfesztiválon volt. Azóta bemutatkozott a Kinenova Nemzetközi Filmfesztiválon Macedóniában, Brazíliában a Mostra do Sao Paulo New Filmmakers Versenyprogramjában, a Balneario Camboriu Nemzetközi Filmfesztiválon, a Magyar Filmszemlén és hamarosan a Sofia Nemzetközi Filmfesztiválon is látható lesz.