„Felívelő szakaszban van a magyar animáció, optimista vagyok” – mondja a Lugas új sorozatának első művészinterjújában Ternovszky Béla

– A zenei fókusz a Macskafogóban is hangsúlyos: a The Manhattan Transfer Four Brothers című száma adta a történet origóját…

– Egy barátja mutatta meg Nepp Dodinak a Four Brothers-feldolgozást – eredetije Jimmy Giuffre klarinétművész négy szaxofonra írt zenéje –, ami nagyon megfogta. Nepp jazz iránti vonzalma a diákkoráig vezethető vissza. Lényegében a jazznek köszönheti a feleségét is. Rajzórán az egyik leány elkezdett jazzt fütyülni, mire Nepp felkapta a fejét, szünetben oda is ment hozzá, és kiderült: mindketten jazzrajongók. Innen indult a kapcsolatuk, amely aztán Dodi haláláig kitartott. Neppnek már volt egyébként egy hasonló, zenére kitalált filmje, a Megalkuvó macskák, Hofi Gézával és Koós Jánossal, ami működött. Ez tekinthető a Macskafogó előzményének, ami először csak a már említett jazzdalhoz készült kis klipnek indult, majd Nepp nagy részletességgel kidolgozta, rajzolva hozzá egy teljes történetet.

– A Macskafogó hazánk egyik legfontosabb popkulturális alkotásává vált, amit máig vetítenek, színpadra adaptálnak. Élő zenés filmvetítésen is látható-hallható, nem beszélve a kiegészítők: a ruházat, a képregény, a bögrék, a társasjáték töretlen népszerűségéről…

– Nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokáig a köztudatban marad. Hogy újra vetítik, feldolgozzák, musical készül belőle, nem is egy – Iglódi István a Pécsi Nemzeti Színházban rendezett belőle darabot, Szikora Róbert zenéjével, a József Attila Színházban is folyamatosan játsszák, Szente Vajk rendezésében. A Pannónia a Doktor Bubó (Kérem a következőt!) és a Mézga család kapcsán jött rá arra, hogy van ebben üzleti lehetőség, de a Macskafogónál vettek fel először jó üzleti érzékű és kapcsolatrendszerű külsőst, és kezdődhetett el a valódi merchandisingtevékenység. Kiterjedt termékcsaládot alkottak, ami segített ébren tartani a film iránti érdeklődést. Közönségtalálkozókon tapasztalom, hogy most már három generáció képviselői vannak jelen, ami jó érzéssel tölt el.

A Sára-Csoóri életmûdíjjal kitüntetett Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezõ, érdemes mûvész (balra) és Gulyás István, az M5 csatornaigazgatója a Thália Télikertben 2024. december 11-én. Fotó: MTI/ Kovács Attila

– Optimista a magyar animációt illetően? Bizottsági tagként részt vesz a pályázatok elbírálásában az MMA-nál és a Nemzeti Filmintézetnél is.

– Volt időszak, amikor nagyon szkeptikus voltam: a televíziók nem rendeltek, az állami finanszírozás megszűnt. Ez drága műfaj, egy-egy animáció hosszú ideig készül, nem úgy, mint az élőszereplős film. Egy animációs sorozat vagy egy egész estés animáció elkészítése évekig tart, és állami támogatás nélkül nem működik. A kollégák is szétrajzottak, külföldre, nyugdíjba mentek, elhelyezkedtek más területeken. Amikor újraindult az állami támogatás, a mecenatúra, akkor szinte újra kellett felépítenie magát a szakmának. Az Iparművészeti Főiskolán – most már egyetemen – folyamatos volt a képzés, de nem volt gyakorlópálya, ahol igazán elsajátíthatták volna a szakmát. Az elméletet meg lehet tanulni könyvből, de a klasszikus műhelymunka elengedhetetlen. Kételkedtem abban, hogy a magyar animáció visszaemelkedhet arra a szintre, ahol egykoron volt. Az öt nagy rajzfilmes hatalom közé tartoztunk eladásokban és fesztiváldíjakban. Most felívelő szakaszban vagyunk, szóval optimista vagyok. De mindig hangsúlyozom, hogy hatalmas luxus nem figyelembe venni a potenciális közönséget, azt, hogy mire van igény. Az egyetemen elhitetik a gyerekekkel az önmegvalósítást, de ez óriási tévedés.

Ternovszky Béla Csákovics Lajos animációs rendezőnek, tervezőművésznek adta át a stafétát; a vele készült interjúnkat három hét múlva olvashatják.

Borítókép: Ternovszky Béla, Kossuth-díjas rajzfilmrendező (Fotó: Kurucz Árpád)