Viharba került a tengeren, megfogadta, hogy gyilkol, ha túléli

Cser Ádám vezényletével, Almási-Tóth András 2023-as rendezésében az Operaházban látható darabot, az Idomeneo, Kréta királyát Mozart egyik főműveként tartotta számon, mégis ritkán játsszák, csak az utóbbi évtizedekben találta meg méltó helyét a nemzetközi operarepertoáron.



Az Operaház műsorán látható darab bár Mozart egyik fő műve, mégis csak a közelmúltban fedezte fel a közönség. Fotó: Berecz Valter.

A darab apa-fiú konfliktusa a zeneszerző életével is párhuzamba állítható, a többi szereplő sorsa is lebilincselő pszichológiai drámát hordoz magában, a komponista zabolátlan, úttörő zenei stílusa pedig érdekesen ötvözi a kor olasz és francia operai hagyományait. A történet szerint a trójai háborúból hazatérő Idomeneo a tenger viharában kétségbeesetten tesz fogadalmat, hogy partot érve az első embert feláldozza Neptunnak, ha a tengeristen megkíméli életét. Krétán a király elsőként fiával, Idamantével találkozik, akibe a királyi udvarban tartózkodó két hercegnő, Elektra és a trójai király elhurcolt lánya, Ilia is szerelmes. Idomeneo, hogy megmentse fiát, megbízza Elektra hazakísérésével, Neptun azonban látva, hogy a király nem akartja betartani ígéretét, pusztító szörnyet szabadít Krétára.

Almási-Tóth András művészeti igazgató rendezésében azt vizsgálja, hogy a háború viszontagságai után Idomeneo számára hogyan változik meg az élet és halál jelentősége, amikor fia kerül veszélybe, és hogyan értékeli át saját életét is, amikor elveszti az irányítást a körülötte zajló események felett. A darab címszerepét ismét Brickner Szabolcs formálja meg, és ugyancsak visszatér korábbi szerepéhez Topolánszky Laura (Elektra) és Ninh Duc Hoang Long (Arbace, királyi tanácsadó). A szerelmespárt új beállókként Szeleczki Artúr (Idamante) és Szemere Zita (Ilia) alakítja, így Idamante a korábbi mezzoszoprán nadrágszerep helyett tenorváltozatban lesz hallható. A Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara (karigazgató: Csiki Gábor) az idén Cser Ádám irányításával szólal meg.

Az Idomeneo, Kréta királya ritkán hallható, sokrétű, lélektanilag árnyalt mű felfedezését ígéri. A különleges látványvilágért Almási-Tóth András régi alkotótársai, Sebastian Hannak díszlet- és Márton Richárd jelmeztervező felelnek. A videóanyagokat Czeglédi Zsombor készítette, Kulcsár Noémi koreográfiáját a Magyar Nemzeti Balett mutatja be.

Az Idomeneo, Kréta királya május 24-én, 30-án, június 1-jén, 6-án és 8-án szerepel a Magyar Állami Operaház műsorán.

Kiemelt kép: Idomeneo, Kréta királya. Fotó: Berecz Valter.